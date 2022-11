Lừa chạy việc, mua ô tô giá rẻ chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng

TPO - Cao Thị Thu Hà lên kế hoạch lừa đảo bằng hình thức chạy việc và nhận mua ô tô giá rẻ để chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Ngày 29/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Cao Thị Thu Hà (SN 1990, trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn huyện Diễn Châu nổi lên đối tượng Cao Thị Thu Hà có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Nghi vấn Hà hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Công an xác định được các nạn nhân, tuy nhiên họ có tâm lý e ngại nên đã không làm đơn tố cáo, không hợp tác với cơ quan công an.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, ngày 19/11/2022, Ban Chuyên án đã quyết định phá án, ra quyết định tạm giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Cao Thị Thu Hà.

Bước đầu, Hà đã khai nhận thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa xin việc. Hà đã tự xưng mình quen biết lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An có thể xin cho người thân vào làm việc. Với vỏ bọc trên, Hà đã lừa và chiếm đoạt 850 triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An còn làm rõ, Cao Thị Thu Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Thủ đoạn của Hà là tự xưng mình đang làm việc tại Quân khu 4 và có nhiều mối quan hệ có thể mua được xe ô tô giá rẻ hơn thị trường bán ra từ 100 đến 200 triệu đồng một xe.

Có 3 bị hại trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghĩa Đàn đã chuyển 3 tỷ 470 triệu đồng để mua ô tô với giá rẻ hơn thị trường. Tất cả số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Hà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.