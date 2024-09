Lũ trên sông Thao đạt mức kỷ lục

TPO - Vào 13h hôm nay (9/9), lũ trên sông Thao tại Yên Bái lên tới 33,98m, vượt qua báo động 3 là 1,98m, đồng thời tương đương với kỷ lục được thiết lập năm 2008.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của mưa rất lớn, kéo dài từ hoàn lưu bão YAGI, lũ trên sông Thao (Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ), sông Lô (Hà Giang, Tuyên Quang), sông Cầu (Bắc Ninh) và sông Thương (Bắc Giang), sông Thái Bình (Hải Dương), sông Hồng (Hà Nội) tiếp tục dâng lên trong ngày hôm nay.

Mực nước lúc 13h hôm nay trên sông Thao tại Yên Bái là 33,98m, trên báo động 3 là 1,98m, tương đương kỷ lục được thiết lập vào 16 năm trước, sông Lục Nam là 6,67m, trên báo động 3 là 0,37m.

Sông Cầu tại Đáp Cầu dưới báo động 2, sông Thương tại Phủ Lạng Thương trên báo động 2, sông Hoàng Long báo động 2, sông Lô tại Tuyên Quang dưới báo động 1, sông Thái Bình tại Phả Lại trên báo động 1 và sông Hồng tại Hà Nội dưới mức báo động 1.

Dự báo từ nay đến 11/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, diễn biến mưa dông ở miền Bắc và Thanh Hoá hết sức phức tạp với cường độ rất lớn.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ từ chiều tối nay đến ngày 10/9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 350mm. Đêm 10/9 đến ngày 11/9, khu vực này có mưa từ 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, từ chiều tối ngày 9/9 đến ngày 11/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 300mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, diễn biến lũ trên các sông còn phức tạp. Đêm nay và ngày mai, lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang tiếp tục lên nhanh, vượt mức báo động 2 vào sáng mai (10/9).

Trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái lũ biến đổi chậm, duy trì ở mức trên báo động (BĐ) 3, tương đương lũ lịch sử 2008. Lũ trên sông Thao tại Phú Thọ tiếp tục lên vượt mức BĐ1.

Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên mức BĐ3, sông Thương lên trên mức BĐ3 và sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức BĐ2. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh ở mức BĐ1 vào đêm mai.

Ngoài ra từ nay đến 11/9, trên các sông khác ở miền Bắc xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc, nhất là tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2- báo động 3, có sông trên báo động 3.

Do mưa lớn kéo dài, lũ tiếp tục dâng cao, tình trạng ngập úng sâu và rộng còn kéo dài ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Hệ thống giám sát lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực cho thấy, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức cao nhất (màu tím) bao trùm nhiều tỉnh miền núi như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng. Các nơi khác tại vùng núi Bắc Bộ phổ biến ở mức nguy cơ cao.