LPBANK CUP 2024, 20h ngày 5/9, Việt Nam - Nga: Màn thử lửa đáng giá

TP - Không dễ gì một đội tuyển (ĐT) đứng thứ 115 có thể chạm trán đội xếp thứ 33 trên BXH FIFA. Vì vậy, trận đấu với ĐT Nga rất có giá trị với ĐT Việt Nam, vừa mang đến trải nghiệm tuyệt vời vừa cung cấp những bài học lớn.

Hậu vệ Danil Krugovoy của ĐT Nga rất thành thật khi nói rằng “không biết gì về bóng đá Việt Nam, ngoại trừ việc Việt Nam đứng thứ 115 thế giới”, đồng thời chắc chắn “Nga mạnh hơn, với những cầu thủ giỏi hơn”. Trước đó, truyền thông xứ bạch dương cũng đặt câu hỏi tại sao lại chọn Việt Nam để giao hữu trong khi chênh lệch về trình độ giữa hai đội quá lớn.

Điều này giúp chúng ta nhận thức rõ vị thế của đội tuyển, rằng thứ hạng hiện tại thật khó để hấp dẫn những đội bóng lớn, qua đó nỗ lực hơn trong việc theo đuổi vị trí cao hơn trong tương lai. Đồng thời, trân trọng cơ hội được thi đấu với Nga, đội bóng xếp thứ 33 thế giới.

Thật khó để nhớ lần cuối cùng chúng ta chạm trán một đội bóng đẳng cấp châu Âu là khi nào, sau quá nhiều năm chỉ quanh quẩn ở khu vực Đông Nam Á và vài lần hít thở bầu không khí bóng đá cấp châu lục.

Mặc dù Nga không mang sang Việt Nam nhiều cầu thủ quan trọng như Aleksei Miranchuk, Aleksandr Golovin hay Daniil Fomin, nhưng những cái tên còn lại cũng rất đáng gờm. Hầu hết họ đều đang chơi ở giải Ngoại hạng Nga và thuộc thế hệ tài năng mới (13 cầu thủ sinh sau năm 2000). Trong 2 năm bị cấm tham dự các giải quốc tế, Sbornaya - biệt danh của ĐT Nga - vẫn duy trì lịch trình giao hữu đầy đủ và bất bại cả 11 trận (thắng 6).

Theo thống kê từ 11v11, Nga là đối thủ châu Âu thứ 4 ĐT Việt Nam từng chạm trán. Trước đó, đội tuyển đã gặp Estonia (vào năm 1995), Bosnia (1997) và Albania (2003). Tất cả đều là các trận giao hữu.

Vì vậy, trận đấu tại Mỹ Đình sẽ vô cùng đáng xem với người hâm mộ, đồng thời mang đến nhiều thách thức cho ĐT Việt Nam. Như đã biết, HLV Kim Sang-sik vẫn đang trong quá trình xây dựng lại đội tuyển.

Sau 4 tháng, hẳn chiến lược gia người Hàn Quốc đã nắm tương đối về hiện trạng bóng đá Việt Nam cũng như các cầu thủ ông đang sở hữu. Do đó, ở lần tập trung này, ngoại trừ một số trường hợp vắng mặt đáng tiếc do chấn thương, lên tuyển đều là những cầu thủ tốt nhất chúng ta có. Dĩ nhiên vẫn có chỗ cho một vài gương mặt trẻ như Trịnh Xuân Hoàng, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Trường hay Giáp Tuấn Dương, nhưng ưu tiên vẫn là những lựa chọn an toàn.

Sau quãng thời gian dài nản lòng vì các thất bại, người hâm mộ rất muốn chiến thắng. Tuy vậy, chắc chắn họ không đòi hỏi quá mức khi đối thủ là Nga. Không có sức ép nào về mặt kết quả đặt lên thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Có điều, những người yêu bóng đá Việt Nam sẽ cần một màn trình diễn đáng xem, với sự nhiệt huyết, chắc chắn trong phòng ngự và mạch lạc khi tấn công. Họ cũng muốn xem cách đội tuyển ứng phó với đối thủ vượt trội cả về đẳng cấp lẫn thể hình, cách di chuyển khi có và không có bóng.

Kỹ năng chuyển đổi trạng thái cũng rất quan trọng, và tất cả đều hy vọng Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Quang Hải cùng đồng đội làm tốt điều này, tạo nên bàn thắng để khuấy động bầu không khí tại Mỹ Đình.

LPBank Cup 2024 được coi là một phần của quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2024 diễn ra vào cuối năm. Không ngại đặt ra mục tiêu cao ở giải đấu đó, ĐT Việt Nam phải nỗ lực ngay từ bây giờ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik phải tự hoàn thiện bản thân qua từng buổi tập, tích lũy kinh nghiệm và rút ra các bài học qua từng trận đấu. Họ nên tận dụng từng phút của cuộc chạm trán với Nga. Một lần nữa, đây là cơ hội thử lửa không dễ gì có được.