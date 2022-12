Long An: Phát hiện thi thể nhiều hình xăm, cổ bị buộc đá trên kênh Thủ Thừa

TPO - Thi thể nam giới trên người có hình xăm trôi dạt trên kênh Thủ Thừa (tỉnh Long An) trong tư thế bị buộc một hòn đá vào cổ.

Sáng 5/12, đại diện Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An thông báo truy tìm thân nhân để xác minh danh tính một nam giới tử vong. Tử thi nạn nhân được phát hiện dưới kênh, trên cổ có sợi dây buộc vào một hòn đá.

Trước đó vào khoảng 8h ngày 4/12, người dân ở khu vực ấp Vàm Kinh (xã Bình An, huyện Thủ Thừa) phát hiện một thi thể nổi lên mặt nước kênh Thủ Thừa, sau đó trôi dạt vào chân cầu Vàm Thủ.

Công an xã Bình An và Công an huyện Thủ Thừa đã đến đưa thi thể lên bờ và phát hiện trên cổ nạn nhân bị buộc một hòn đá khá lớn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân khoảng 25 đến 35 tuổi, trên tay có hình xăm, mặc áo hiệu Happy Clean, quần jean màu đen...trên người không có giấy tờ tùy thân. Gương mặt nạn nhân đã biến dạng, một số hình xăm không còn thấy rõ.

Hiện Công an huyện Thủ Thừa đang xác minh danh tính nạn nhân để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.