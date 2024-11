Long An – Khởi đầu mới cho doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam

Trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế và mở rộng cơ hội đầu tư đến từ Pháp, từ ngày 11/11 đến ngày 14/11, đoàn công tác xúc tiến thương mại đầu tư tỉnh Long An do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đã tham dự Tọa đàm hợp tác đầu tư Việt Nam – Pháp năm 2024 và có các chương trình làm việc với các tập đoàn của Pháp đang quan tâm đầu tư tại Long An.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Pháp, ngày 13/11 tại thủ đô Paris đã diễn ra buổi Tọa đàm Thương mại Đầu tư Việt Nam-Pháp, với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, ông Christophe Bellanger - Phó Chủ tịch phụ trách quốc tế Phòng Công nghiệp và Thương mại vùng Paris Ile-de-France (CCI Paris Ile-de-France), cùng đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Pháp và Việt Nam.

Sự kiện do CCI Paris Ile-de-France, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và tỉnh Long An phối hợp tổ chức nhằm chia sẻ, thảo luận và tăng cường kết nối, mở ra các cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực giữa đối tác Pháp và tỉnh Long An.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Huỳnh Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An chia sẻ rằng Long An sở hữu những lợi thế khác biệt với vị trí chiến lược liền kề Thành phố Hồ Chí Minh, cửa ngõ duy nhất nối với với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối thuận lợi qua hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và cảng biển quốc tế hiện đại. Long An còn nổi bật nhờ vào nguồn nhân lực trẻ dồi dào, quỹ đất công nghiệp lớn được đầu tư bài bản sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư. Nền kinh tế tỉnh tăng trưởng ổn định, quy mô kinh tế thứ 12 cả nước, là top 2 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất Việt Nam năm 2023 theo công bố của VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Đây chính là nền tảng giúp tỉnh luôn duy trì trong top 10 địa phương của Việt Nam về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 1.367 dự án từ 41 quốc gia, vùng lãnh thổ, tổng vốn đăng ký trên 12,5 tỷ USD, trong đó nhà đầu tư Pháp đứng thứ hai trong số các quốc gia Liên minh châu Âu đang đầu tư tại tỉnh với 12 dự án, tổng vốn trên 161 triệu USD. Những con số này đã minh chứng cho niềm tin mà các nhà đầu tư Pháp dành cho Long An. Lãnh đạo tỉnh Long An cam kết mạnh mẽ không ngừng cải thiện cơ sở hạ tầng, tối giản hóa thủ tục hành chính và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Pháp tạo đột phá thành công, phát triển lâu dài trên mãnh đất Long An.

Đánh giá về tiềm năng của Việt Nam nói chung và Long An nói riêng, ông Christophe Bellanger, Phó Chủ tịch phụ trách quốc tế CCI Paris Ile-de-France khẳng định buổi trao đổi với lãnh đạo tỉnh Long An rất hữu ích, tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển hợp tác rất tốt như công nghệ, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Đồng thời bày tỏ cam kết tiếp tục hỗ trợ tỉnh Long An triển khai và giới thiệu các tiềm năng của tỉnh để thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Pháp, giúp họ có thể đầu tư vào tỉnh hoặc xuất khẩu các sản phẩm của tỉnh sang thị trường Pháp nói riêng và liên minh châu Âu nói chung, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa đối tác châu Âu và tỉnh Long An.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cũng đánh giá rằng các doanh nghiệp Pháp rất quan tâm đến cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là tại các tỉnh sở hữu diện tích khu công nghiệp lớn và vị trí thuận lợi như Long An. Đại sứ nhấn mạnh các tỉnh như Long An cần chủ động tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư Pháp, bao gồm việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng khu công nghiệp theo tiêu chuẩn xanh bền vững, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những bước đi này sẽ giúp Long An trở thành điểm đến hấp dẫn, địa chỉ tin cậy, mang lại giá trị thiết thực cho các nhà đầu tư Pháp cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Tại buổi làm việc riêng với Phòng Thương mại Paris, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Được khẳng định chương trình công tác lần này là cơ hội lớn để tỉnh Long An kêu gọi các nhà đầu tư Pháp và Liên minh châu Âu đến với Việt Nam nói chung và Long An nói riêng, phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cho rằng năng lượng xanh, sạch là một trong những lĩnh vực tiềm năng cho phát triển hợp tác, ngoài ra còn có các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao khác cũng hứa hẹn nhiều triển vọng đầu tư trong thời gian tới.

Năm 2024 đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp khi mối quan hệ song phương chính thức được nâng cấp lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong bối cảnh này, tỉnh Long An đã nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Pháp, tận dụng nền tảng quan hệ hai quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư lớn. Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư và các cuộc gặp gỡ, thảo luận với các đối tác Pháp, Long An mong muốn tận dụng những kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của Pháp để thúc đẩy kinh tế địa phương, đặc biệt là các dự án công nghệ cao, năng lượng bền vững và hiện đại hóa hạ tầng giao thông.