Loạt lãnh đạo doanh nghiệp vào tầm ngắm bị tạm hoãn xuất cảnh

TPO - Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang làm văn bản đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của 11 doanh nghiệp do nợ thuế.

Theo Phòng Quản lý nợ, Cục Thuế Hà Tĩnh, đầu tháng 11/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4031/TCT-QLN về việc tăng cường triển khai các biện pháp thu hồi và xử lý nợ thuế.

Cục Thuế Hà Tĩnh đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xác minh hồ sơ của 11 doanh nghiệp với số tiền thuế nợ 33 tỷ đồng, làm cơ sở áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế bằng hình thức tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang chây ì nộp thuế.

“Hiện Cục Thuế Hà Tĩnh đang xác minh hồ sơ từ Sở Kế hoạch và Đầu tư để đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối 11 đại diện doanh nghiệp do nợ thuế”, một lãnh đạo Cục thuế Hà Tĩnh cho hay.

Cụ thể, 11 doanh nghiệp nợ thuế gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đông Á, Công ty cổ phần Sông Đà 27, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Lào, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Sơn Penmax, Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng 36, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 388, Công ty TNHH Tiến Phát, Công ty cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hợp Nhất, Công ty TNHH MTV sắt Vũ Quang.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hồ Văn Châu - Trưởng phòng Quản lý nợ, Cục Thuế Hà Tĩnh - cho biết, qua xác minh, hiện 11 doanh nghiệp còn nợ 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước khi làm tạm hoãn xuất cảnh với đại diện của doanh nghiệp thì Cục Thuế Hà Tĩnh phải xác minh lại nhân thân của phía đại diện.

“Số tiền nợ thuế này doanh nghiệp đã nợ lâu rồi. Hiện có doanh nghiệp đã thay đổi người đại diện nên chúng tôi phải xác minh lại chính xác từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó sẽ làm phương án tạm hoãn xuất cảnh”, ông Châu thông tin.

Theo số liệu của Cục Thuế Hà Tĩnh, đến ngày 31/10/2022, tổng tiền thuế nợ toàn ngành là 941,7 tỷ đồng, chiếm 12% trên tổng dự toán thu ngân sách cả năm 2022. Tuy nhiên, từ tháng 11 đến nay, nhờ áp dụng mạnh biện pháp cưỡng chế, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thu tiền nợ thuế đạt gần 100 tỷ đồng.

Trước đó, Cục Thuế Nghệ An ra thông báo đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 giám đốc doanh nghiệp do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đây là những người đại diện theo pháp luật các doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, doanh nghiệp nợ thuế gồm: Công ty cổ phần 482; Công ty cổ phần Hóa chất Vinh; Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Hưng; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu may Cường Thịnh.

Tương tự, để tăng cường các biện pháp quản lý thu hồi nợ đọng thuế, Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh biện pháp công khai thông tin người nợ thuế, cưỡng chế thuế đúng thời hạn; Đặc biệt áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của luật Quản lý thuế và quy trình quản lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp nợ thuế, cố tình chây ỳ, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14.