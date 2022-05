Loạt doanh nghiệp địa ốc ở TPHCM chây ì nợ thuế trăm tỷ

TPO - Đầu năm đến nay, Cục Thuế TP HCM đã công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế 2 đợt, với tổng số nợ lên tới hơn 6.000 tỷ đồng. Đáng nói, danh sách này có nhiều doanh nghiệp quen mặt, chây ì nợ thuế "khủng" hàng trăm tỷ đồng.

Loạt doanh nghiệp địa ốc nợ thuế trăm tỷ

Ngày 15/5, Cục Thuế TPHCM công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ đợt 2/2022. Theo đó, có 30 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp lên đến 1.911 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách này có nhiều doanh nghiệp địa ốc, đứng đầu là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI), với số nợ thuế 404,5 tỷ đồng. Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp này bị bêu tên nợ thuế.

Trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế đến kỳ tháng 8/2019, Cục Thuế TPHCM cho biết, riêng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn nợ thuế tổng cộng 455,5 tỷ đồng tiền thuế. Đây là doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất trên địa bàn, chiếm 16,5% tổng số nợ trên địa bàn đến kỳ này.

Tiếp đó là 3 doanh nghiệp nợ thuế trên 300 tỷ đồng, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) nợ 351,8 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn nợ 339,3 tỷ đồng, Công ty CP Đức Khải nợ 334,3 tỷ đồng. Đây cũng là những doanh nghiệp quen mặt nằm trong danh sách nợ của Cục Thuế TPHCM.

Thống kê tiếp danh sách nợ thuế cho thấy, nợ từ trên 20-50 tỷ đồng có 8 doanh nghiệp. Trong đó nợ cao nhất là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông nợ 49,5 tỷ đồng. Nợ từ trên 10-20 tỷ đồng có 7 doanh nghiệp, trong đó nợ nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn với mức nợ 19,3 tỷ đồng. Còn lại là 11 doanh nghiệp nợ từ trên 5-10 tỷ đồng, trong đó đứng đầu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Công đoàn Thủ Đức, với số nợ 9,9 tỷ đồng.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2022, Cục Thuế TPHCM đã công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 1/2022 gồm 120 doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp lên đến hơn 4.131 tỷ đồng.

Làm ăn bết bát

Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn nợ thuế 404,5 tỷ đồng ở đợt này được cấp giấy phép từ năm 1999. Hoạt động chính của công ty này là đầu tư, xây dựng nhà các loại bao gồm sân golf, dịch vụ thể dục thể thao, dịch vụ vui chơi giải trí, công viên nước, công viên cây xanh... Ngoài ra, công ty còn kinh doanh phát triển nhà ở.

Hồi tháng 7/2021, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn vừa có sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo quan trọng nhất. Theo đó bà Mai Thị Kim Oanh (SN 1980) trở thành Chủ tịch HĐQT của SDI, thay cho ông Bùi Đức Khoa. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư siêu dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An quy mô 117,4ha tại phường An Phú, TP.Thủ Đức.

Sau nhiều vướng mắc, đến tháng 3/2021, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án. Đáng chú ý, Techcombank/TCBS ngày 30/7/2021 đã thu xếp để hoàn thành đợt phát hành lô trái phiếu HPVCB2125001 có giá trị lên tới 4.670 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm cho Công ty CP Hoàng Phú Vương. Tài sản đảm bảo chính là toàn bộ dự án Sài Gòn Bình An và cổ phần SDI. Lãi suất của lô trái phiếu lên tới 12,9%/năm cho năm đầu. Lãi suất ở năm thứ 2 là 11%/năm và 2 năm cuối bằng mức tham chiếu cộng biên độ 4%, đều cao hơn đáng kể so với mặt bằng thị trường.

Trong khi đó, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) nợ 351,8 tỷ đồng lần này cũng đang dính lùm xùm ở nhiều dự án. Tiền thân của HDTC là Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-Resco. Năm 2016, Công ty CP Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân đã chi hơn 1.600 tỷ đồng để mua 70% cổ phần HDTC khi Nhà nước bán vốn tại doanh nghiệp này.

Hiện tại, HDTC là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, TP.Thủ Đức. Dự án này đã nhiều lần bị xử phạt và yêu cầu dừng thi công do không có giấy phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công Khu đô thị mới An Phú-An Khánh là Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng Delta-V do có hành vi tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình không có giấy phép mà chủ đầu tư đã bị xử lý vi phạm.

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông nợ 49,5 tỷ đồng cũng bị Thanh tra TPHCM kết luận có nhiều sai phạm trên nhiều lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, như chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất; chưa hoàn thành thủ tục về quyền sử dụng đất… tại dự án Park Vista. Chủ đầu tư còn bán 298 căn hộ tại dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Đến nay, dự án đã trễ hẹn gần 5 năm nhưng công trình đang bị ngưng thi công.