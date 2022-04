Lộ tin nhắn vén màn cuộc sống hôn nhân của Từ Hy Viên và chồng cũ thiếu gia

TPO - Trong “Anh có phải đàn ông không” vai Dung – vợ Duy Anh do diễn viên Thúy An đảm nhận. Thùy Dung là mẫu người phụ nữ kiên cường lại còn gánh vác kinh tế gia đình thế nhưng khá vụng về trong việc bếp núc, trong khi Thúy An lại đam mê nấu ăn và cũng rất tự hào là mình nấu ăn ngon. Ông chồng Duy Anh trong phim khéo nấu ăn bao nhiêu thì chồng Thúy An ngoài đời vụng về bếp núc bấy nhiêu, lâu nay anh chỉ quen ăn cơm vợ nấu.