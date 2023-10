TPO - Lisa thoải mái chia sẻ hình ảnh biểu diễn của cô tại Crazy Horse cùng lời khẳng định sẵn lòng đến diễn lần nữa ở câu lạc bộ thoát y. Tuy nhiên, hành động này của nữ ca sĩ vấp phải ý kiến trái chiều của khán giả.

Ngày 6/10, QQ đưa tin Lisa hai lần đăng loạt ảnh cô biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse. Những bức ảnh vừa táo bạo, nóng bỏng, lại chỉnh sửa theo hướng nghệ thuật được cho là hành động trấn an người hâm mộ của nữ ca sĩ Thái Lan, khi vấp phải làn sóng tẩy chay rầm rộ. Tuy nhiên, QQ cho rằng Lisa đang cố lừa dối khán giả.

Theo QQ, Lisa biểu diễn tại Crazy Horse với lý do ủng hộ nữ quyền, tìm kiếm sự tự do. Do đó, bất chấp ý kiến phản đối của đông đảo công chúng và người hâm mộ, thành viên nhóm nhạc BlackPink vẫn tự tin khoe hình ảnh biểu diễn của mình. Tuy nhiên, Lisa cũng khéo léo che đi những hình ảnh nhạy cảm, chọn góc chụp kín đáo khiến nhiều người nhầm tưởng rằng trang phục của cô chỉ hở bạo hơn so với trang phục biểu diễn trên sân khấu công khai một chút.

Những hình ảnh được xử lý cẩn thận, chỉnh thành ảnh đen trắng giúp Lisa giấu đi thiết kế thật của bộ đồ. Thực tế đó là những bộ nội y tình thú, chỉ che lại những điểm nhạy cảm ở diện tích ít nhất. Công ty sở hữu đồ nội y này đã chia sẻ lại thiết kế và đính kèm tên của Lisa.

Các chuyên gia tâm lý học, xã hội học đã phân tích hành vi của Lisa. Họ cho rằng nữ ca sĩ Thái Lan đang cố gắng bình thường hóa màn trình diễn của mình, để cổ xúy việc múa thoát y là bình thường, là biểu hiện của việc tự do thân thể, tôn vinh nữ quyền. Nhưng thực tế, chính Lisa đã khéo léo che giấu những hình ảnh kém đẹp, dễ bị công chúng đánh giá của mình.

Theo QQ, hành động biểu diễn tại Crazy Horse của Lisa đã làm nảy sinh nhiều cuộc tranh luận gay gắt. Nhiều chuyên gia cho rằng Lisa đã không nhận thấy hết những hệ lụy, tác hại của việc múa thoát y. Hiện tại, rất nhiều hình ảnh đồi trụy, khiêu dâm bị gán mác là ảnh rò rỉ của Lisa bị lan truyền trên mạng xã hội song không ai có thể kiểm soát. Bên cạnh đó, danh tiếng của Lisa trong mắt công chúng bị hạ thấp chưa từng có. Cô bị gán mác là "vũ công thoát y".

Thậm chí, tại Trung Quốc, những ngôi sao liên quan tới vụ việc của Lisa như Trương Gia Nghê, Angelababy, bị cho là đã đến Crazy Horse xem biểu diễn, đang vấp phải sự tẩy chay mạnh mẽ của khán giả. Trương Gia Nghê đang có danh tiếng tốt nhờ bộ phim Chuyện tốt thành đôi. Cô còn được khán giả đồng cảm khi phải ly hôn vì chồng ngoại tình. Nhưng giờ đây, nữ diễn viên bị xóa hình ảnh khỏi poster phim, hạn chế xuất hiện.

Angelababy cũng chịu ảnh hưởng lớn khi bị kênh CCTV xóa video, khán giả liên tục yêu cầu các cơ quan chức năng có động thái trừng phạt cô vì đã vi phạm luật pháp Trung Quốc, trong đó có điều luật cấm tham gia, quảng bá các hoạt động khiêu dâm, tình dục.

Theo QQ, việc các ngôi sao Trung Quốc hưởng ứng Lisa sẽ khiến người hâm mộ của họ cho rằng việc nhảy múa và đến xem ở câu lạc bộ thoát y là bình thường, ảnh hưởng đến tư tưởng của thế hệ trẻ.