Liên tiếp 2 ca tai biến nguy kịch tại Bệnh viện Thẩm mỹ Paris

TPO - Ngày 29/8, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris ngưng ngay hoạt động phẫu thuật không đảm bảo an toàn người bệnh. Quyết định trên được đưa ra sau khi liên tiếp 2 bệnh nhân bị tai biến rơi vào nguy kịch sau phẫu thuật tại bệnh viện này.

Theo đó, ngày 27/8 Thanh tra Sở Y tế TPHCM tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy về trường hợp bệnh nhân N.T.N.T. (40 tuổi) bị biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris (84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3). Bệnh nhân đã được phẫu thuật hút mỡ bụng, tạo hình thành bụng, hút mỡ vùng lưng, hút mỡ vùng cánh tay vào ngày 25/7. Một ngày sau người bệnh xuất hiện triệu chứng khó thở được đặt nội khí quản, bóp bóng và chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau thăm khám, kiểm tra hình ảnh, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị xẹp thùy trên phổi phải vào ngày hậu phẫu thứ nhất. Người bệnh có bệnh lý nền tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu. Bệnh nhân đã được chỉ định thở máy, kháng sinh, dịch truyền, truyền hồng cầu lắng, tiểu cầu, Plasma tươi đông lạnh... Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cuối tháng 7/2024 một trường hợp khác cũng bị tai biến tại Bệnh viện Thẩm mỹ Paris. Nạn nhân là chị L.T.L. (32 tuổi, quê Tây Ninh) sau khi được phẫu thuật hút mỡ bụng và cắt da thừa thì than mệt, khó thở do tổn thương cấp tính phế nang mao mạch phổi nghi do thuyên tắc mỡ. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, hiện bệnh nhân đã qua nguy kịch, xuất viện.

Trước tình hình này, Sở Y tế TPHCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris. Qua kiểm tra ghi nhận bệnh viện không đảm bảo đủ các điều kiện hoạt động sau khi được Bộ Y tế cấp phép, bao gồm cả yêu cầu chuyên môn để đảm bảo an toàn cho người bệnh trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện phải tạm ngưng hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ kể từ ngày 28/8/2024, đề nghị bệnh viện rà soát lại, khẩn trương khắc phục tất cả các hạn chế và thiếu sót. Sở Y tế cho biết sẽ có báo cáo gửi Bộ Y tế và kiến nghị bộ đánh giá lại điều kiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris trước khi cho bệnh viện thực hiện phẫu thuật trở lại.