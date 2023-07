TPO - Cập nhật lịch thi đấu giao hữu bóng đá nữ Việt Nam vs Tây Ban Nha theo giờ Việt Nam.

Sau thất bại 0-2 trước chủ nhà New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại Auckland tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tập với tuyển nữ Tây Ban Nha. Đây sẽ là trận giao hữu cuối cùng của cả hai đội trước khi bước vào World Cup nữ 2023.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu lối chơi đậm chất kỹ thuật. Giống như đội tuyển nam, tuyển nữ Tây Ban Nha có triết lý bóng đá rõ ràng và sở hữu nhiều ngôi sao kiệt xuất. Trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Alexia Putellas của Barcelona.

Alexia Putellas được so sánh với Messi nhờ khả năng đi bóng, ghi bàn siêu hạng. Tiền đạo 29 tuổi này đã giành Quả bóng vàng nữ và The Best nữ 2 năm liền vừa qua (2021, 2022) sau các màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo đội bóng nữ Barcelona.

Đối đầu với tuyển nữ Tây Ban Nha vì thế là cơ hội tuyệt vời cho tuyển nữ Việt Nam rèn luyện cách phòng ngự số đông. Tại World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam đen đủi rơi vào bảng đấu bao gồm cả đương kim vô địch Mỹ và á quân Hà Lan. Vì vậy, HLV Mai Đức Chung yêu cầu các học trò tập trung vào các phương án phòng ngự chặt trong suốt đợt tập huấn vừa qua.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 12h30 ngày 14/7 giờ địa phương, tức 7h30 ngày 14/7 theo giờ Việt Nam. Do thời tiết New Zealand đang ở mùa Đông nên hai đội chủ động đẩy lịch thi đấu lên giữa trưa nhằm tránh giá rét.

Đây là trận đấu tập kín nên người hâm mộ sẽ không được xem trực tiếp màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam.

Lịch thi đấu giao hữu bóng đá nữ Việt Nam vs Tây Ban Nha Thời gian: 07h30 ngày 14/7 (giờ Việt Nam) Sân vận động: McLennan Park 1 Kênh trực tiếp: Không có