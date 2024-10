LG Electronics đẩy mạnh nâng cao năng lực R&D tại Việt Nam

Năm 2023, LG thành lập công ty con chuyên về R&D tại Việt Nam: LG Electronics R&D Việt Nam (tên gọi tắt: LGEDV). Công ty LG Electronics R&D Việt Nam xây dựng một hệ thống nhân lực bản địa hoàn thiện và bền vững, đủ năng lực thực hiện các dự án độc lập. Mở rộng lĩnh vực nghiên cứu sang nhiều lĩnh vực khác nhau từ phụ tùng điện tử xe ô tô đến nền tảng webOS, điện tử gia dụng.

LG Electronics đang tăng cường khả năng R&D tại Việt Nam bằng cách mở rộng nghiên cứu sang nhiều lĩnh vực khác nhau như phụ tùng điện tử xe ô tô, nền tảng webOS và thiết bị gia dụng.

LG Electronics Development Vietnam (LGEDV) – Công ty R&D của LG Electronics tại Việt Nam đã mở rộng phạm vi phát triển và kiểm thử phần mềm của mình sang các lĩnh vực giải pháp gia dụng, giải pháp nhà bếp và giải pháp không khí trong năm nay.

LG Electronics thành lập trung tâm R&D VS (Vehicle component Solutions – các giải pháp phần mềm xe hơi) tại Hà Nội vào năm 2016, sau đó tiếp tục thành lập và vận hành thêm các chi nhánh R&D VS tại Hải Phòng và Đà Nẵng vào năm 2020. Vào năm ngoái, Trung tâm R&D VS tiến thêm một bước mới, trở thành pháp nhân độc lập – công ty LG Electronics R&D Việt Nam, cùng với việc nâng cao năng lực nghiên cứu, công ty đã mở rộng vai trò của mình để trở thành một trung tâm nghiên cứu quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

LGEDV chịu trách nhiệm chính về phát triển và kiểm thử phần mềm Thông tin giải trí trên xe ô tô (IVI; In-Vehicle Infotainment) – là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) ở lĩnh vực giải pháp di động. Mảng kinh doanh thông tin giải trí đa phương tiện trên xe ô tô, bao gồm Telematics , AVN (Âm thanh·Video·Điều hướng) và Cluster, là một nhóm kinh doanh lớn chiếm hơn 50% doanh số kinh doanh phụ tùng điện tử của LG Electronics.

Ngoài ra, LGEDV đã phát triển công nghệ webOS – nền tảng cho hệ điều hành thiết bị thông minh của riêng mình từ năm 2022 và mở rộng phạm vi nghiên cứu sang lĩnh vực thiết bị gia dụng bắt đầu từ năm nay.

LG Electronics tiếp tục triển khai đa dạng chương trình phát triển nhân tài để không ngừng tăng cường khả năng R&D tại Việt Nam. Đặc biệt, công ty tập trung vào việc nâng cao chuyên môn của đội ngũ nghiên cứu bằng cách thực hiện chương trình đào tạo riêng do chuyên gia ở trụ sở chính chủ trì.

Nhờ những nỗ lực này, có thể nhìn thấy được năng lực nghiên cứu và phát triển của đội ngũ lập trình viên Việt Nam ngày càng được nâng cao. Năm ngoái, 5 trong số 10 chuyên gia mã hóa được LG Electronics lựa chọn đến từ LGEDV, Mr. Huỳnh Tấn Ý – Senior Researcher Engineer tại LGEDV, đã vượt qua hơn 100 lập trình viên tới từ các công ty thành viên của Tập đoàn LG để giành chiến thắng chung cuộc trong "Cuộc thi mã hóa LG" bằng năng lực xuất sắc của bản thân.

Nhân lực nghiên cứu của LGEDV hiện có khoảng 1,100 người và kế hoạch tiếp tục mở rộng nhân lực ưu tú của mình lên hơn 1,200 người vào cuối năm nay. Năm 2019, nhân lực R&D tại Việt Nam là khoảng 200 người, hiện nay công ty đang tích cực phát triển và mở rộng nhân tài R&D với tốc độ chóng mặt.

Trong khi đó, LG Electronics cũng vận hành nhà máy sản xuất máy giặt, tủ lạnh, máy hút bụi và các sản phẩm thông tin giải trí đa phương tiện trên xe tại Hải Phòng và có công ty con bán hàng tại Hà Nội.