Lexus Cup 2023 - Hơn cả một giải đấu

Ngày 16-17/8 vừa qua, vòng chung kết giải đấu Lexus Cup đã diễn ra ở sân golf Laguna Lăng Cô, Thừa Thiên Huế với sự tham gia của 40 Golfers xuất sắc nhất, đồng thời là khách hàng thân thiết của Lexus.

Các Golfer tham dự được chia theo 3 bảng, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ để chọn ra 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho mỗi bảng, 1 giải vô địch Best Gross, 1 giải Ladies Champion dành cho Golfer nữ, 1 giải Đồng Đội (Best Team) dành cho đội có thành tích tốt nhất; 3 giải kỹ thuật và 2 giải phụ. Đặc biệt, giải thưởng hole-in-one (HIO) là xe Lexus ES 300h – mẫu xe Hybrid sang trọng độc đáo của Lexus, sẽ chờ đợi một Golfer may mắn ở mùa giải tiếp theo.

Giải đấu năm nay tiếp tục có sự góp mặt của anh Nguyễn Thái Dương - gương mặt đồng hành cùng thương hiệu Lexus. Với kinh nghiệm là HLV trưởng ĐTQG Golf Việt Nam tại SEA Games 31 và người tiên phong phát triển Golf Việt, anh Dương đã có những chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm bổ ích trong thời gian giao lưu cùng các Golfer.

“Giải golf Lexus Cup được tổ chức rất chuyên nghiệp, lịch sự và chu đáo. Mỗi khách tham gia đều nhận được một bức ảnh kỉ niệm trên sân golf từ Lexus, rất bất ngờ và cảm động!” - khách hàng T.Q.H tham gia lần đầu tiên đã chia sẻ ngay trước khi Chương trình kết thúc.

Năm 2023 đánh dấu tròn một thập kỷ Lexus có mặt tại Việt Nam. Bước qua một chương mới, Lexus sẽ viết tiếp câu chuyện của mình tại Việt Nam với sứ mệnh Mang lại trải nghiệm sang trọng riêng biệt cho từng Khách hàng. Và Lexus Cup 2023 là một điểm nhấn ấn tượng trong hành trình kết nối cảm xúc ấy.