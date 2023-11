Lee Minho tham gia dự án 'Tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống'

Nhằm truyền cảm hứng sống đẹp cùng thông điệp yêu thương thông quan sự chia sẻ, gắn kết các thế hệ, Lee Minho - Nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn đặc biệt kết hợp với JW Marriott - thương hiệu cao cấp nằm trong số hơn 30 thương hiệu toàn cầu của Marriott Bonvoy, tung phim ngắn trong khuôn khổ dự án “Stay in the Moment - Tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống”

Bất ngờ xuất hiện trong một phim ngắn được lấy cảm hứng từ mô típ phim truyền hình kịch tính của Hàn Quốc, Lee Minho - Nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn bất ngờ dẫn dắt người xem có những khoảnh khắc sống chậm, tìm về những gắn kết thế hệ cùng những trải nghiệm nghỉ dưỡng cá nhân trong không gian tràn đầy vẻ đẹp của thiên nhiên và những khoảnh khắc chánh niệm cho tâm hồn.

“Stay in the Moment” đánh dấu tinh thần và giá trị cốt lõi của thương hiệu JW Marriott, nơi mà các điểm đến được thiết kế để luôn sẵn sàng mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, đầy ý nghĩa trong từng khoảnh khắc sống, tự do thư giãn tâm hồn cùng chánh niệm hoặc hưởng thụ nghệ thuật ẩm thực tràn đầy cảm hứng.

“Tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống” tập trung vào nhóm du khách cao cấp sành điệu, những người tìm kiếm sự an lành, chánh niệm và kết nối sâu sắc - tất cả các yếu tố quan trọng để nêu bật lên tinh thần của thương hiệu JW Marriott," ông John Toomey, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị châu Á (không bao gồm Trung Quốc) của Marriott International chia sẻ. "Màn trình diễn chính của Lee Minho trong video của chiến dịch đã ghi lại một cách tuyệt vời những trải nghiệm mang dấu ấn tinh thần của JW Marriott, thể hiện những khoảnh khắc tổng thể và đầy cảm hứng, giúp định hình hành trình và làm phong phú thêm cuộc sống của mỗi người".

Xuyên suốt trong video là khung cảnh sang trọng với những vẻ đẹp vượt thời gian, tượng trưng cho sự chiêm nghiệm và nội tâm sâu sắc để khơi mở truyện kể. Các cảnh quay tập trung làm nổi bật sự kết nối giữa những con người đa thế hệ, nhấn mạnh những khoảnh khắc mà từng nhân vật tự khám phá bản thân, tìm về kết nối nền tảng của mối quan hệ gia đình bền chặt. Hình ảnh của phim phản ánh không gian thiên nhiên đầy tươi đẹp và hấp dẫn cùng những trải nghiệm phong phú được tìm thấy trong mỗi khách sạn JW Marriott, giúp phục hồi trí óc, cơ thể và tâm hồn.

Lee Minho, diễn viên Hàn Quốc, cho biết: “Cá nhân tôi đánh giá cao và đồng tình với sự quan tâm liên tục của thương hiệu JW Marriott đến con người, thiên nhiên và văn hóa”. Triết lý “Tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống” của JW Marriott cũng truyền cảm hứng cho tôi với tư cách là một diễn viên. Trân trọng những khoảnh khắc hiện tại và những kỷ niệm đặc biệt không chỉ mang lại sự nghỉ ngơi thoải mái mà còn đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phát triển cá nhân, đồng thời, khơi dậy trí tưởng tượng của bản thân, cho phép tôi truyền thêm sức sống vào các nhân vật mà tôi thể hiện, xây dựng hình ảnh của họ sống động hơn so với ngôn ngữ kịch bản đơn thuần."

Các chương trình được xem là “di sản” của thương hiệu JW Marriott gồm JW Garden với không gian thiên nhiên ngập tràn cây xanh, giúp du khách tận hưởng niềm vui đa giác quan khi thu hoạch các loại thảo mộc và rau quả tươi và những trải nghiệm giáo dục thú vị dành cho gia đình. Family by JW mang đến những trải nghiệm hấp dẫn mọi thế hệ, giúp họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ý nghĩa. Spa by JW là một nơi thư giãn yên tĩnh được thiết kế để thúc đẩy sự thư giãn hoàn toàn với các liệu pháp spa cao cấp. Savour by JW, nơi tập trung vào các món ăn ngon, bổ dưỡng và niềm vui khi ăn uống lành mạnh.

Gói dịch vụ “Stay in the Moment” hiện đã chính thức được triển khai tại hệ thống các khách sạn JW Marriott thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các điểm đến quen thuộc có sự hiện diện của thương hiệu JW Marriott gồm đảo Jeju, đảo Goa, Tây An, Mussoorie (Ấn Độ), Singapore, Maldives và Gold Coast (Úc). Chương trình cũng được áp dụng tại Thái Lan và Việt Nam, chào đón các du khách yêu thích khám phá các khách sạn mang thương hiệu JW Marriott trong không khí đô thị sôi động như Bangkok và Hà Nội hay các khu nghỉ dưỡng bình dị tại Phuket, Phú Quốc và Khao Lak.

Tại Việt Nam, du khách có thể nâng tầm hưởng thụ cho kỳ nghỉ tiếp theo của mình tại Khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi với gói "Stay in the Moment - Tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống" với các hoạt động thú vị tại JW Lakeside Gardens gồm chương trình tham quan JW Greenhouse để trồng thảo mộc, gặp gỡ các bạn thú nhỏ xinh và thoải mái thưởng thức bữa sáng và trà chiều. Một trải nghiệm tuyệt vời và hoàn hảo khác là JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, với chương trình trà chiều và cơ hội khám phá JW Garden với chuyến tham quan trường đại học Lamarck .

Cùng trải nghiệm thước phim mới của Lee Minho tại đây here