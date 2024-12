Lee Min Ho tai nạn hôn mê, nằm viện gần một năm

TPO - Trong lần trở lại chương trình truyền hình sau 15 năm, Lee Min Ho kể về vụ tai nạn khiến anh phải nằm viện trong gần một năm. Việc phải tạm dừng giấc mơ, hoài bão khi chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp đẩy nam diễn viên vào khủng hoảng.

Ngày 25/12, tập mới nhất của chương trình You Quiz on the Block (tvN) nhận được nhiều sự quan tâm bởi có khách mời là Lee Min Ho. Đây là lần đầu nam diễn viên sinh năm 1987 xuất hiện trên chương trình trò chuyện truyền hình sau 15 năm.

Diễn viên Quân vương bất diệt kể cho MC Yoo Jae Suk và Jo Se Ho về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ám ảnh cuộc đời anh khi mới đôi mươi.

Theo Lee Min Ho, anh bị tai nạn khi cùng bạn thân - nam diễn viên Jung Il Woo - đi du lịch ở tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) vào năm 2006. Xe ôtô của họ va chạm với xe do tài xế say rượu đi lấn đường. Lee Min Ho bị thương nghiêm trọng, bao gồm gãy xương đùi và rách sụn đầu gối, phải mất gần một năm nằm viện (trong đó có 1 tháng hôn mê) và 7 tháng phục hồi.

“Vụ tai nạn rúng động tỉnh Gangwon vì nó gây chết người. Tất cả người trên xe thủ phạm đều tử vong. Tôi phải nằm viện gần một năm, không thể làm gì khác ngoài nằm yên một chỗ”, Lee Min Ho kể.

Nam diễn viên cho biết vụ tai nạn không chỉ gây tổn hại cho anh về mặt sức khỏe, thể chất, mà còn tổn thương cả cảm xúc.

“Tôi vừa mới trưởng thành, tràn đầy ước mơ và hoài bão. Đột nhiên, mọi thứ dừng lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là suy nghĩ. Tôi đã trải qua sự phủ nhận, tức giận, chán nản và cuối cùng là chấp nhận”, anh bộc bạch.

Jung Il Woo cũng bị thương nghiêm trọng sau vụ va chạm. Anh bị gãy xương chậu, vỡ xương cổ tay, xuất huyết trong đầu và mất trí nhớ nhẹ, phải điều trị suốt 7 tháng mới hồi phục. Jung còn bị di chứng là chứng phình động mạch não, có thể khiến anh tử vong bất kỳ lúc nào.

Sau vụ tai nạn, Jung Il Woo được xuất viện sớm hơn Lee Min Ho và trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim sitcom High Kick 1 (Gia đình là số 1 phần 1) vào năm 2006. Lee Min Ho thừa nhận chứng kiến thành công của bạn thân khiến anh trải qua nhiều cảm xúc lẫn lộn.

“Tôi ghét bản thân mình vì cảm thấy như vậy. Tôi muốn cổ vũ cho cậu ấy và ăn mừng thành công của cậu ấy bằng cả tấm lòng mình. Thế nhưng, một phần trong tôi cảm thấy mất kiên nhẫn. Tôi cũng muốn được công nhận, tạo dấu ấn trong xã hội. Tôi tự dằn vặt tại sao mình không thể chúc mừng trọn vẹn cho bạn mình và cảm thấy mâu thuẫn”, tài tử gốc Seoul trải lòng.

Sự nổi tiếng tìm đến Lee Min Ho vào năm 2009 khi anh đóng chính trong Boys Over Flowers (Vườn sao băng). Bộ phim mang tên tuổi Lee Min Ho vào hàng ngũ sao hạng A Hàn Quốc, phủ sóng khắp châu Á.