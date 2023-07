Lễ tang bố nghệ sĩ Trần Lực - Giáo sư, NSND Trần Bảng

TPO - NSƯT Trần Lực cho biết lễ viếng NSND Trần Bảng diễn ra vào 13h30 ngày 24/7 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 15h đến 15h15 cùng ngày.

NSND Trần Bảng - đại thụ của làng chèo Việt Nam - qua đời 6h sáng 19/7, sau thời gian nằm viện điều trị bệnh viêm phổi và chấn thương khớp. NSƯT Trần Lực xác nhận với Tiền Phong lễ viếng NSND Trần Bảng diễn ra vào 13h30 ngày 24/7 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 15h đến 15h15 cùng ngày.

Gia đình tổ chức lễ an táng lúc 11h ngày 25/7. NSND Trần Bảng an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà (xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

NSND Trần Bảng là đạo diễn hàng đầu của chèo Việt Nam. "NSND Trần Bảng thổi hồn cho chèo phát huy được những giá trị tinh hoa riêng có. Bằng tâm huyết, tài năng của mình, ông gây dựng Nhà hát Chèo Việt Nam thành một trong những nhà hát quốc gia mạnh trong nhiều thập niên", NSND Trịnh Thuý Mùi - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam bày tỏ.

Hơn 60 năm lao động, gắn bó với nghệ thuật chèo, NSND Trần Bảng sáng tác hơn 10 vở chèo nổi tiếng như: Con trâu hai nhà (1956), Đường đi đôi ngả (1959), Cô gái và anh đô vật (1976), Tình rừng (1972), Câu chuyện tình những năm 80 (1981), Máu chúng ta đã chảy (1996)…

Năm 1993, ông được phong hàm giáo sư và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Với những cống hiến cho nghệ thuật chèo, ông được Nhà nước trao tặng: Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 2 (2001), Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 5 (2017).

Những năm cuối đời, NSND Trần Bảng sống cùng gia đình con trai - NSƯT Trần Lực. Sức khoẻ giảm sút nhưng ông vẫn chăm đọc báo, cập nhật tin tức trên mạng xã hội. Ông là người sử dụng thành thạo các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng.