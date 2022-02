Lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022: Nơi đóng cửa, nơi đông khách

Khách phải quay xe

Thông tin huyện Mỹ Đức tạm dừng lễ hội chùa Hương, không tổ chức đón khách được truyền thông rộng rãi từ trước Tết. Ấy thế nhưng từ đầu năm, một số du khách vẫn về chùa Hương để mong được … linh động. Tuy nhiên, chính quyền xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) lập các trạm chốt chặn để tuyên truyền, vận động bà con quay trở về.

Khác với khung cảnh tấp nập ngày khai hội trước đây, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn vắng lặng. Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng BQL khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, do không tổ chức lễ hội nên lãnh đạo địa phương cử một đoàn đại biểu vào chùa dâng hương sớm mùng 6 tháng Giêng. Ngày này cũng trùng với nghi thức mở cửa rừng của nhà chùa vốn có từ xưa.

Suối Yến không còn cảnh ken đặc thuyền đò nữa. Lác đác phương tiện của chủ các cửa hàng kinh doanh trong khu vực bến đò và chùa Thiên Trù. Một số người dân vẫn điềm nhiên ngồi thuyền vào chùa dâng hương. Ông Hiển giải thích, đó là người dân địa phương, nhất là hộ kinh doanh có quầy hàng trong khu vực chùa vẫn được phép di chuyển vào khu vực Thiên Trù trông nom hàng quán. “Chúng tôi hiện nay vận động bà con quay về, chờ tới khi khu di tích chính thức được đón khách trở lại. Chính quyền địa phương có ý kiến với lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để tiếp tục đề xuất với lãnh đạo thành phố Hà Nội cho phép mở cửa đón khách”, ông Hiển nói.

Khách đến Huế tăng gần 300%

Ngày 6/2, Sở Du lịch tỉnh TT-Huế thông tin, trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, du khách đến Huế tham quan, nghỉ dưỡng tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, từ ngày 28/1 đến 6/2 (26 đến 6 Tết), tỉnh TT-Huế đón khoảng 58.300 lượt khách tham quan tại các điểm di tích văn hóa, lịch sử, khu du lịch trên địa bàn. Lượng khách đến Huế tăng đến 286% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Trong số 58.300 lượt khách đến Huế dịp Tết, có 800 lượt khách quốc tế là các chuyên gia làm việc tại Việt Nam, chuyên viên và người nhà của một số đoàn ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam. Một số điểm du lịch thu hút đông du khách đến tham quan gồm Hoàng cung - Đại nội Huế, các lăng vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, đền Huyền Trân, chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu... Từ ngày 28/1 đến 6/2, có gần 290 chuyến bay đến và đi tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài; trong đó có 22.966 khách đến. Tổng lượt khách đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn từ 28/1 đến 6/2 ước đạt trên 19.000 lượt, tăng 67,2% so với năm 2021; trong đó, khách quốc tế khoảng 800 lượt (tăng 105% so với năm 2021.

Ngọc Văn