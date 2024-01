Lê Hoàng Phương vào top 20 người đẹp nổi bật ở các cuộc thi sắc đẹp 2023.

TPO - Lê Hoàng Phương là đại diện duy nhất của Việt Nam vào top 20 người đẹp nổi bật nhất ở các cuộc thi hoa hậu quốc tế năm 2023 do chuyên trang sắc đẹp Vcrown bình chọn.

Chuyên trang sắc đẹp Vcrown công bố bảng xếp hạng top 20 Finalist, bình chọn những người đẹp nổi bật nhất từng in-top ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn trong năm 2023.

Bảng xếp hạng tập hợp những người đẹp tham gia các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia. Năm 2023, cuộc thi Hoa hậu Thế giới chưa được tổ chức nên không được cập nhật.





Trong danh sách top 20 của Vcrown xuất hiện những người đẹp đã đăng quang ở các cuộc thi lớn trong năm qua như đương kim Hoa hậu Trái Đất 2023 Drita Ziri, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Sheynnis Palacios, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Luciana Fuster, đương kim Hoa hậu Quốc tế 2023 Andrea Rubio và đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Andrea Aguilera.

Lê Hoàng Phương là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top 20. Cô đạt thành tích á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức ở Việt Nam hồi tháng 10/2023.

Các người đẹp khác của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 lọt vào top 20 của cuộc bình chọn này bao gồm Á hậu 2 María Alejandra López, Á hậu 3 Sthephanie Miranda và các Á hậu 5 Eugénia das Neves, Skarxi Marte, Ritassya Wellgreat.

Thành tích của Lê Hoàng Phương ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 cũng góp phần giúp Việt Nam thăng hạng trên bảng xếp hạng sắc đẹp của thế giới.

Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns xếp hạng 7 trong các cường quốc nhan sắc năm 2023. Trước đó, Việt Nam cũng được xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng Country of the year 2023 của chuyên trang Globalbeauties.

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, cao 1,76 m, số đo ba vòng 87-61-93 cm. Cô đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 và trở thành đại diện nước chủ nhà tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Lê Hoàng Phương là người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng giải phụ Người đẹp Biển 2019. Người đẹp tiếp tục lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng với giải phụ Best Catwalk.

Bên cạnh danh xưng hoa hậu, Lê Hoàng Phương là kiến trúc sư và có công ty thiết kế riêng. Sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, người đẹp vẫn tiếp tục theo đuổi công việc kiến trúc sư.