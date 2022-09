Lập team khám phá “biển trong lòng Hà Nội” dịp Quốc khánh

Một “cơn bão” đang hình thành trên các diễn đàn cộng đòng khi thông tin về chuỗi lễ hội đẳng cấp tại “biển trong lòng Hà Nội” được chia sẻ ngày càng rộng rãi. Không ít “team khám phá” đã được lập ra và cùng thẳng tiến tới 2 đại đô thị đẳng cấp của Vinhomes ở phía Đông thủ đô.

Rủ nhau trẩy hội ở phía Đông Hà Nội

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày khiến nhiều tour du lịch “cháy hàng” từ khá sớm. Theo một số doanh nghiệp lữ hành, tình trạng kín chỗ đã xuất hiện từ cách đây 2 – 3 tuần, thậm chí không ít trường hợp doanh nghiệp cũng không thể đặt được phòng để thiết kế lịch trình. Nhu cầu bình quân tăng từ 30 – 40%, tương ứng với đó là sự leo thang của giá dịch vụ.

Nguy cơ quá tải chính là một trong những tác nhân thúc đẩy xu hướng staycation - du lịch tại chỗ phổ biến trở lại. Tại Hà Nội, thay vì xách ba lô lên và “cân não” xác định một hành trình di chuyển phù hợp, cư dân Vinhomes và những người yêu biển đã có thêm lựa chọn về điểm đến ngay nơi mình sinh sống. Đó là tới Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire để được hòa mình vào không khí lễ hội trong chuỗi sự kiện Summer Dream – Mùa hè mơ ước với nhiều hoạt động trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Trên Fanpage của 2 đại đô thị, các bài viết về sự kiện ngay khi được đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Đa số đều không giấu được sự “choáng ngợp” trước quy mô các hoạt động cùng các câu hỏi về cách thức tham gia. Những người trẻ như Vân Trang, một cư dân của Vinhomes Ocean Park cũng chia sẻ những thông tin từ ban tổ chức đều đặn lên trang facebook cá nhân của mình hàng ngày. Sau hàng trăm lượt thích và bình luận, Trang và một nhóm những người bạn đã thống nhất được hành trình khám phá Summer Dream ngay từ ngày 1/9.

“Không phải vò đầu bứt tai tính toán các khoản chi phí; không phải đỏ mắt tìm kiếm khách sạn vào thời điểm người người, nhà nhà cùng đổ xô đi chơi; chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ lễ khỏe khoắn ngay tại nơi đang sống mà cũng đầy sôi động. Chuyển về đây đã 3 năm, các sự kiện do Vinhomes tổ chức chưa bao giờ khiến chúng tôi thất vọng nên mọi người đều đang rất háo hức trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng ngay ở chân nhà” – Vân Trang chia sẻ.

Hoàn toàn hiểu được tâm lý háo hức của cư dân, bởi các sự kiện được tổ chức trước đó luôn cho thấy đẳng cấp và tầm vóc khác biệt. Gần đây nhất là tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, sau hơn 3 tháng ra mắt, đã có tới 2 sự kiện đình đám diễn ra, là đại nhạc hội Summer Wave Park có sự tham dự của 15 nghìn khán giả; Lễ hội quốc tế thiếu nhi Hello Summer Park, với số lượng khách cán mốc 20 nghìn người. Summer Dream được dự đoán là sẽ xô đổ các kỷ lục này.

Sức hấp dẫn của siêu sự kiện trong lòng đô thị biển

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1/9 – 4/9, Summer Dream dự kiến sẽ đón khoảng 3.000 khách/ ngày tới Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và con số này ở Vinhomes Ocean Park lên tới 5.000 người/ ngày. Số lượng thực tế có thể vượt xa dự kiến của Ban tổ chức bởi không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được góp mặt vào chuỗi sự kiện nổi bật của cả khu vực.

Hoạt động được chờ đợi là trải nghiệm được hòa mình vào dòng nước xanh mát của các kỳ quan biển hồ trong khung cảnh “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” thơ mộng không khác gì các thiên đường du lịch biển nổi tiếng thế giới. Trong đó, Tổ hợp Công viên biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park diện tích 18 ha ở Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire; cùng hồ nước mặn Crystal Lagoons rộng 6,1 ha tại Vinhomes Ocean Park sẽ đều mở cửa miễn phí để đón khách tham quan.

Ngoài những phút giây thư thái thả mình trên bộ ba cây cầu nghệ thuật đẹp mắt là Atlantis, Waverly, Coastal; hay ngả lưng ngắm nhìn tầm view triệu USD ở các chòi nghỉ tại công viên cát Sandy Park rộng 10.000 m2; ai cũng có cơ hội tham gia vào cuộc đua sôi động của các bộ môn thể thao như chèo thuyền Kayak, chạy mô tô nước tốc độ cao tại Hồ nước mặn nhân tạo hàng đầu châu Á Laguna quy mô lên tới 9,3 ha hay “Hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam” rộng 24,5 ha.

Đặc biệt, cư dân nhí cũng được dành riêng “thế giới tuổi thơ” đầy màu sắc trước thềm năm học mới 2022 – 2023. Cụ thể, tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, các em sẽ được thỏa sức chinh phục sân chơi nước sặc sỡ sắc màu, vịnh trượt nước tốc độ, thuyền hải tặc hay nhà phao siêu to khổng lồ tại bãi cát trung tâm. Tại Vinhomes Ocean Park, các hoạt động được tổ chức thiên về những trải nghiệm văn hóa, như tham gia các trò chơi dân gian: ô ăn quan, nhảy dây, đi cà kheo, bịt mắt đập niêu; hay tự tay nặn tò he; làm diều giấy, trang trí đèn lồng…

Lễ hội ẩm thực cũng được tổ chức trong khuôn khổ Summer Dream, mang tới những hương vị thơm ngon đặc trưng của ba miền. Nhưng “món ăn tinh thần” được chờ đợi hơn cả, là bữa tiệc âm nhạc sôi động, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong giới showbiz Việt như Mỹ Dung, Trung Quân, Dương Edward, Bảo Trâm… Trong khung giờ từ 17 giờ – 20 giờ hàng ngày, sân khấu sẽ thực sự “bốc cháy” với màn biểu diễn hết mình của các nghệ sĩ cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả. Sự sôi động này thêm một lần cho thấy, “siêu quần thể đô thị biển” của Vinhomes thực sự là một “điểm đến mới”, một “thành phố đáng sống” nhất phía Đông Hà Nội.