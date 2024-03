Lập quỹ trái phép và tham ô, nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau lĩnh án

TPO - Nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau - Phan Quốc Khải, cùng 4 thuộc cấp bị TAND tỉnh Cà Mau bị tuyên án về tội tham ô và lập quỹ trái phép.

Ngày 27/3, TAND tỉnh Cà Mau đã đưa ra xét xử sở thẩm vụ án về tội tham ô và lập quỹ trái phép xảy ra tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Dựa trên tài liệu, chứng cứ, lời khai của các bị cáo, luật sư bào chữa, HĐXX tuyên phạt Phan Quốc Khải (nguyên giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau) 20 năm tù về tội tham ô, 1 năm 6 tháng tù về tội lập quỹ trái phép, tổng hợp hình phạt 21 năm 6 tháng tù; Mạc Huỳnh An (37 tuổi, nguyên kế toán trưởng) 17 năm tù về tội tham ô, 1 năm 6 tháng tù về tội lập quỹ trái phép, tổng hợp hình phạt 18 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Hoàng Khanh (42 tuổi, nguyên thủ quỹ) chịu 3 năm tù; Nguyễn Khánh Linh (36 tuổi, nguyên kế toán) 2 năm tù và Nguyễn Văn Nuôi (44 tuổi, nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính) 2 năm 6 tháng tù về tội tham ô.

Theo cáo trạng, năm 2016 - 2018, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có một số nguồn thu hơn 450 triệu đồng. Theo quy định, các khoản thu này phải nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Khải chỉ đạo An không đưa vào sổ sách kế toán mà chi theo chỉ đạo của Khải.

Cũng trong năm 2016 - 2018, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau được Sở Tài chính hiệp y và cấp dự toán kinh phí xử phạt vi phạm hành chính hơn 680 triệu đồng. Trong đó, số tiền được cấp cho Trạm Bãi Bồi và Hạt Kiểm lâm để mua nhiên liệu cho các phương tiện đi tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ rừng trong công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, Khải không công khai nguồn kinh phí cấp, cũng như không cấp nguồn kinh phí cho 2 đơn vị này sử dụng. Để lấy được tiền, Khải chỉ đạo ký bộ chứng từ thanh toán khống để Khải và An chiếm đoạt 571 triệu đồng.

Đối với bị cáo Linh không thực hiện đúng quy định của pháp luật tài chính kế toán mà thực hiện theo sự chỉ đạo của Khải và An, lập chứng từ thanh toán khống nguồn kinh phí QLBVR và xử phạt vi phạm hành chính.

Bị cáo Khanh không chi đúng, chi đủ và chi không đúng đối tượng, các nguồn kinh phí QLBVR và xử phạt vi phạm hành chính cho các đơn vị trực thuộc VQG Mũi Cà Mau mà thực hiện theo chỉ đạo của Khải và An, giữ lại tiền của những đơn vị này để đưa cho An và Khải.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Nuôi biết An thanh toán khống nguồn kinh phí QLBVR, nhưng vì có hưởng lợi nên Nuôi đã liên hệ với 6 doanh nghiệp tư nhân bán xăng dầu cung cấp cho An 620 hóa đơn, để An thanh toán khống.