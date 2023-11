Lào Cai: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sử dụng internet, mạng xã hội

Đây là chủ đề của hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 28/11.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai Dương Đức Huy nêu: Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, trình độ dân trí không đồng đều giữa các địa phương; tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao. Do đó, việc tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sử dụng internet, mạng xã hội là nhiệm vụ khó, cần có sự kiên trì, quan tâm, phối hợp thường xuyên giữa các cấp, các ngành, địa phương.

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội “Xu hướng, ứng xử của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sử dụng internet, mạng xã hội” trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, zalo là mạng xã hội có tỷ lệ người dùng cao nhất đạt (93,7%); thứ hai là facebook (87,0%); tiếp đó là youtube (47,6%); tiktok (26,2%) và VTVGo (17,1%).

Đa số cán bộ, đảng viên, Nhân dân có biểu hiện tích cực trong sử dụng mạng xã hội; có ý thức trách nhiệm, lập trường tư tưởng vững vàng, có văn hóa khi sử dụng internet, mạng xã hội. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tỉnh táo nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng internet, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người dùng, bộc lộ không ít vấn đề cần có sự quan tâm phối hợp giải quyết của nhiều cấp, nhiều ngành.

Hội thảo là dịp để các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đánh giá những ưu điểm, hạn chế, thách thức, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong sử dụng internet, mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại hội thảo, các đại biểu tích cực tham luận, đem đến nhiều góc nhìn, vấn đề và đặc biệt là đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, như: Báo Lào Cai với tham luận về tuyên truyền chính trị trên internet, mạng xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh với tham luận tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với lực lượng công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh trong sử dụng internet, mạng xã hội; Công an tỉnh tham luận về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn, an ninh mạng, kỹ năng khai thác, sử dụng internet, phát hiện và xử lý vi phạm - thực trạng và giải pháp; Sở Thông tin và Truyền thông tham luận về nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và trách nhiệm của mỗi công dân trong sử dụng internet, mạng xã hội…

Kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Dương Đức Huy đánh giá cao chất lượng, nội dung mà các đại biểu đã trao đổi, đánh giá, tham luận. Đây là tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, là căn cứ để các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, tuyên truyền đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sử dụng internet, mạng xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh quy định sử dụng internet, mạng xã hội. Các cơ quan, đơn vị phối hợp tốt công tác thông tin; các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sử dụng internet, mạng xã hội…