Lãnh đạo Donetsk nhận định lạc quan về tình hình của quân đội Nga ở Bakhmut

TP - Tại thông báo kết luận thanh tra mới đây của Thanh tra tỉnh Kiên Giang về hai dự án do Sở NN&PTNT Kiên Giang làm chủ đầu tư, cơ quan này cho biết, đã chuyển các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC (còn gọi là AIC Group) trúng thầu cho cơ quan điều tra công an tỉnh Kiên Giang do phát hiện có dấu hiệu tội phạm.