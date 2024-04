Lạng Sơn: Người đàn ông suýt mất mạng vì bị động vật lạ cắn khi đi rừng

TPO - Vào rừng kiếm củi, ông N ở huyện miền núi Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bị động vật lạ cắn ở tay, sau đó có biểu hiện người đơ, tức ngực, cứng lưỡi…

Ngày 14/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận ông N, sinh năm 1993, trú tại huyện Cao Lộc vào viện do có biểu hiện phản vệ độ 2 và ngộ độc sau khi bị một con vật lông vàng (nghi là Cu-li) cắn.

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhân cung cấp, trước đó, ông N đi rừng hái củi thì bắt gặp loài động vật nhỏ, lông vàng, mắt to tròn không rõ loài gì và không may bị cắn vào đầu ngón tay. Chỉ sau vài phút, bệnh nhân thấy mẩn ngứa, tê bì, run toàn thân, da lạnh, tím tái các đầu ngón tay chân, đau bụng, tức ngực, khó thở, cứng lưỡi, đau buốt tại vết cắn. Qua làm các xét nghiệm kiểm tra, tham khảo các tài liệu, xin ý kiến điều trị từ Trung Tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ khẳng định, bệnh nhân bị phản vệ độ 2, nhiễm độc nọc độc sau khi bị con vật (nghi là Cu-li) cắn. May mắn, bệnh nhân nhập viện sớm, được cấp cứu kịp thời nên đã qua nguy kịch...

Với hình ảnh nhận dạng cho thấy, con vật cắn bệnh nhân là cu-li thuộc giống Nycticebus, họ cu li Lorisidae, bộ linh trưởng (Primate). Con vật có bề ngoài hiền lành, mắt tròn to, lông vàng óng nên người dân chủ quan. Thực chất, Cu-li có tuyến nọc độc ở mặt trong hai khuỷu chân phía trước, có bản chất Protein. Cu-li liếm nọc độc từ tuyến nọc, sau đó chải lông và nọc độc này kết hợp với nước bọt gây nhiễm độc qua nhát cắn tự vệ. Nếu bị Cu li cắn sẽ bị tê bì, rối loạn cảm giác, đau đầu, buồn nôn, run rẩy, mệt mỏi, khó chịu toàn thân, rối loạn các yếu tố đông máu, đau buốt, hoại tử, nhiễm trùng vết cắn, thậm chí phản vệ, có thể dẫn đến tử vong. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, đây là ca bệnh thứ 2 ghi nhận Cu li cắn trong thời gian gần đây.

Ngành chức năng khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi gặp phải các sinh vật trong tự nhiên, hoang dã. Tuyệt đối không bắt và nuôi Cu-li, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Khi đi rừng, nếu không may bị các loài vật hoang dã cắn, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.