Lần đầu tiên doanh nghiệp Việt chế tạo thành công máy biến áp 500kV công suất lớn nhất

Ngày 16/12, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) đã tổ chức Lễ xuất xưởng và gắn biển công trình “Thiết kế, chế tạo máy biến áp 500kV - 3x300MVA”. Đây là máy biến áp 500kV có công suất lớn nhất trên lưới điện truyền tải được một doanh nghiệp Việt làm chủ công tác thiết kế, chế tạo thành công.

Ông Nguyễn Vũ Cường - Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh cho biết, xuất phát từ thực tế phát triển của lưới truyền tải điện 500kV Việt Nam những năm gần đây, các máy biến áp (MBA) có gam công suất 3x150MVA và 3x200MVA đang dần được thay thế bằng các MBA có công suất 3x300MVA.

EEMC nhận thấy cần sớm triển khai nghiên cứu chế tạo MBA 500kV có gam công suất 3x300MVA để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với mục tiêu làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo gam máy biến áp có công suất lớn này, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh đã đề xuất và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo tổ máy biến áp lực 500kV-3x300MVA”.

Sau khi triển khai rất nhiều hạng mục công việc chuẩn bị cho công tác chế tạo, từ xây dựng phòng thí nghiệm 500kV, nâng cấp nhà xưởng, đầu tư thiết bị công nghệ; từ tháng 9/2024 quá trình sản xuất MBA được tiến hành khẩn trương nhưng thận trọng dưới sự giám sát chặt chẽ của các kỹ sư thiết kế, công nghệ để đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm quan trọng này. Đến nay, sau khi hoàn thành chế tạo, máy biến áp 500kV- 3x300MVA đã được thử nghiệm và đạt tất cả các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC.

“Đây là thành quả của tinh thần lao động sáng tạo, sự nỗ lực vượt bậc của tập thể kỹ sư, công nhân lao động Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh khi lần đầu tiên một doanh nghiệp trong nước làm chủ công tác thiết kế, chế tạo thành công máy biến áp 500kV có công suất lớn nhất trên lưới điện truyền tải Việt Nam”, ông Cường chia sẻ.

Sự trưởng thành vượt bậc của ngành cơ khí điện Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An, cho biết, EMC hiện là đơn vị đi đầu trong phát triển ngành cơ khí điện Việt Nam. Sự trưởng thành, phát triển của EEMC được đánh dấu bởi khả năng thiết kế, chế tạo các MBA và thiết bị điện quan trọng trong lưới điện Việt Nam, trong đó 80% MBA 220kV và 50% MBA 110kV trên lưới điện Việt Nam là sản phẩm của EEMC.

Tổng số máy biến áp từ 110 kV đến 500 kV do EEMC chế tạo đang vận hành an toàn trên lưới điện Quốc gia là trên 1100 máy, góp phần giúp ngành điện chủ động trong công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2016 đến nay, tổng doanh thu của EEMC đã đạt và vượt ngưỡng 2.000 tỷ đồng, cổ tức luôn đạt ở mức cao từ 10 đến 20%, người lao động có công ăn việc làm ổn định, hăng say lao động sản xuất.

Theo ông An, điều đáng mừng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thiết bị, phát triển thị trường trong nước, năm 2024 EEMC đã có được hợp đồng đầu tiên xuất khẩu Máy biến áp 70MVA 132kV cho thị trường Australia.

Lãnh đạo EVN đề nghị EEMC trong thời gian tới mở rộng hợp tác với các đối tác có năng lực trong và ngoài nước, dành dụm nguồn lực để đầu tư, nâng cấp dây chuyền công nghệ, trang thiết bị hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, người lao động có trình độ cao.

Ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, việc Quốc hội thông qua Luật Điện lực, với quy định một số hạng mục, thiết bị buộc phải sản xuất tại Việt Nam. Điều này vừa mở ra dung lượng thị trường lớn, cũng như là thách thức cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở luật, bộ sẽ trình Chính phủ thông qua nghị định để đạt được chỉ tiêu là các hạng mục, thiết bị sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu, gắn với hỗ trợ về vốn, nguồn lực đầu tư. Cùng đó, bộ sẽ ban hành danh mục, hạng mục thiết bị để tăng cường năng lực sản xuất, bởi hiện nay một tỉ lệ lớn trang thiết bị phục vụ cho ngành điện vẫn phải nhập khẩu.

Đặc biệt, sắp tới phát triển các nguồn điện mới như điện gió ngoài khơi, liên quan tới an ninh quốc gia, nên dự kiến toàn bộ trang thiết bị phải được sản xuất trong nước, bao gồm các máy biến áp, hạ áp, truyền tải...

Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị EEMC chú trọng nghiên cứu, đầu tư, tận dụng cơ hội và dung lượng thị trường, tăng tính hiệu quả...

Việc thiết kế, chế tạo thành công MBA 500kV - 3x300MVA đã giúp EEMC đào tạo được đội ngũ kỹ sư thiết kế, kỹ sư công nghệ, quản lý và công nhân kỹ thuật lành nghề để làm chủ dây chuyền thiết bị công nghệ chế tạo máy biến áp 500kV. Thành công này cũng là tiền đề để Tổng công ty Thiết bị Đông Anh (EEMC) tiếp tục phấn đấu nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như: biến dòng điện, biến điện áp, kháng điện 500 kV, trạm GIS cách điện bằng khí sạch, dao cách ly… góp phần nội địa hóa các thiết bị điện chính trên lưới điện Việt Nam.