Lần đầu đua thuyền buồm tại Cần Thơ

“Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ VII - năm 2024 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và đặc sắc mang đậm dấu ấn sông nước để thu hút khách du lịch; trong đó, điểm nhấn là sự kiện đua thuyền buồm, đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Cần Thơ.

Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ VII - năm 2024 do UBND quận Ninh Kiều phối hợp Sở VH&TTDL TP Cần Thơ tổ chức, diễn ra từ ngày 28/12/2024 – 1/1/2025 với nhiều hoạt động như như: trình diễn nghệ thuật ánh sáng, nhạc nước trên sông; giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng TP Cần Thơ, biểu diễn âm nhạc đường phố; thả 5.000 đèn hoa đăng…. Đặc biệt, một trong điểm nhấn của sự kiện là giải đua thuyền buồm. Đây cũng là lần đầu tiên loại hình này xuất hiện tại Cần Thơ.

Giải đua thuyền buồm nhân dịp Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ diễn ra ngày 29/12/2024 trên sông Hậu, tại khu Bãi Cát nhà hàng Hoàng Tử, do Công Ty TNHH Một thành viên Xây dựng-Thương mại-Sản xuất Tân Đại Phong (Công ty Tân Đại Phong) ở phường An Khánh (Ninh Kiều) tổ chức.

Giám đốc Công ty Tân Đại Phong – ông Nguyễn Thanh Phong mong muốn, thông qua hoạt động mới, lạ này sẽ thu hút du khách trong và ngoài thành phố. Qua đó, góp phần quảng bá đến nhân dân và du khách về tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, du lịch đặc trưng sông nước của vùng đất Tây Đô.

Giám đốc Công ty Tân Đại Phong cho biết, để hỗ trợ cho việc tổ chức giải đua thuyền buồm nhân dịp Ngày Hội Du Lịch – Đêm Hoa Đăng, Công Ty Tân Đại Phong phối hợp Công Ty Tân Viễn Đông sẽ đưa 6 thuyền buồm từ Tp. Hồ Chí Minh đến Cần Thơ tổ chức.

Theo đó, thuyền buồm KT15 dài 4m76, rộng 1m87, chở 2 người; thuyền buồm KT19S dài: 6m70, rộng 2m92, chở 8 người; thuyền 2 thân Model KT26 dài 8m40, rộng 4m60, chở 10 người; thuyền BBQ Boat tròn, sức chứa 11 người….

Lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều cho biết, “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” là một trong những hoạt động điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động về du lịch của quận và thành phố. Tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất kinh doanh du lịch trong và ngoài thành phố Cần Thơ liên kết, hợp tác tour, tuyến với các công ty du lịch lữ hành, nhằm thu hút khách du lịch đến với quận Ninh Kiều và các quận, huyện trong thành phố Cần Thơ. Qua đó, nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về tầm quan trọng của du lịch, từng bước xây dựng hình ảnh du lịch Ninh Kiều đến với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt là phát huy giá trị văn hóa truyền thống với du lịch đặc trưng của quận Ninh Kiều về du lịch MICE và du lịch sông nước.

UBND quận Ninh Kiều yêu cầu các hoạt động phải đa dạng, phong phú mang đậm nét văn hóa địa phương, an toàn, thiết thực và an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nhằm tạo tâm lý an toàn, thân thiện cho du khách đến tham quan.