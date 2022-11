Lạm phát tăng cao, thị trường bất động sản cần bài toán hỗ trợ tài chính

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở thiếu hụt, các ngân hàng e dè bảo lãnh dự án và cạn room tín dụng, giải pháp hỗ trợ tài chính từ các chủ đầu tư là chìa khóa cho bài toán mua nhà của khách hàng hiện nay.

Rào cản tài chính

Giữa năm nay, chị Thu Huệ (TP HCM) và chồng bắt đầu tìm hiểu một số dự án căn hộ ở khu Nam thành phố để tìm nơi an cư mới cho gia đình 3 thành viên. Đã tích lũy được khoảng 60% giá trị căn hộ, gia đình chị Huệ muốn vay ngân hàng số còn lại khoảng 1,5 tỷ đồng. Song thời điểm cuối năm, chị Huệ càng do dự hơn khi các ngân hàng rục rịch nâng lãi suất cho vay mua nhà từ 0,2-1% mỗi năm, room tín dụng dành cho bất động sản bị siết chặt. Bài toán tài chính trong bối cảnh lạm phát trở thành rào cản lớn đối với nữ nhân viên văn phòng 32 tuổi này. “Có rất nhiều khó khăn khi tìm mua nhà trong thời điểm này vì cạn room tín dụng, lãi suất cao. Nhu cầu an cư luôn cấp thiết song người mua nhà khó mà xoay sở nếu không có giải pháp hỗ trợ tài chính hợp lý”, chị Huệ cho hay.

Anh Hữu Hoàng (39 tuổi, quê Đồng Nai) đang làm việc tại TP.HCM cho biết gia đình anh đã tìm hiểu và ưng ý với căn hộ 2 phòng ngủ tại một dự án nằm trên mặt đường Nguyễn Hữu Thọ, gần quận 7. Tuy nhiên bài toán tài chính vẫn là rào cản khiến anh chưa quyết định xuống tiền.

“Nguồn cung căn hộ ở TP.HCM rất khan hiếm nên thời điểm này không tìm giải pháp hỗ trợ tài chính hợp lý cũng khiến người mua nhà tuột mất cơ hội, trong khi giá ngày càng leo thang”, anh Hoàng cho hay.

Báo cáo mới nhất của Savills cũng cho thấy trong quý III/2022, nguồn cung sơ cấp thị trường căn hộ TP.HCM giảm còn 6.600 căn, giảm 51% theo quý. Trong số lượng giỏ hàng mới, hơn 60% có giá hơn 11 tỷ đồng/căn.

“Nhu cầu nhà ở của người dân rất lớn đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM. Song giá nhà tại các thị trường này đang vượt qua khả năng chi trả của họ, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ mới lập gia đình. Cùng với đó, quá trình hỗ trợ lãi suất mua nhà linh hoạt cho nhóm này còn nhiều hạn chế”, TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Bộ phận tư vấn đầu tư Savills Việt Nam cho biết.

Giải pháp mua nhà dễ dàng tại Essensia Sky

Quý cuối năm thường là thời điểm vàng để các chủ đầu tư tung giỏ hàng mới, đáp ứng nhu cầu mua nhà an cư lớn từ người dân. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, lạm phát tăng, nguồn cung mới tại TP.HCM càng nhỏ giọt hơn, điều này tạo sức hút mạnh mẽ cho những giỏ hàng mới ra mắt thời điểm này.

Điển hình như tòa tháp căn hộ sức khỏe Essensia Sky thuộc quần thể Essensia Nam Sài Gòn vừa được giới thiệu ra thị trường vào tháng 9 đã bán hết 100% giỏ hàng của tòa tháp đầu tiên ngay trong buổi sáng. Đáp ứng nhu cầu cao từ nhóm khách hàng mua ở thực, chủ đầu tư Phú Long chuẩn bị đợt ra mắt tiếp theo vào tháng 11/2022 với giải pháp hỗ trợ tài chính hiệu quả cho người mua nhà.

Cụ thể, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay vốn lên tới 80% giá trị căn hộ, thời hạn tới 35 năm, ân hạn nợ gốc và miễn lãi suất cho đến khi nhận nhà, tối đa 24 tháng. Các chủ nhân tương lai cũng được hưởng tiến độ thanh toán nhiều đợt với tỷ lệ rất thấp từ 1-5% cùng nhiều ưu đãi chiết khấu giúp giảm nhẹ áp lực tài chính.

Anh Hữu Hoàng cho biết chính sách thanh toán với loạt ưu đãi lớn từ chủ đầu tư Phú Long là chìa khóa cho bài toán tài chính của người mua nhà như anh. Theo anh Hoàng, dự án lọt tầm ngắm của nhiều khách hàng bởi vị trí đắc địa ở trung tâm khu Nam Sài Gòn, chuỗi tiện ích cao cấp chăm sóc sức khỏe cùng mức giá hợp lý và chính sách bán hàng nhiều ưu đãi.

“Thời điểm tháp đầu tiên ra mắt tôi chưa kịp mua đã cháy hàng nên rất tiếc nuối. Đợt mở bán mới, câu chuyện tài chính không còn là bài toán lớn nên tôi mong có thể chốt một căn hai phòng ngủ để chuyển về nhà mới vào năm tới”, anh Hoàng cho hay.

Báo cáo thị trường quý III/2022 của CBRE nhận định thị trường cuối năm nay sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn đặc biệt về dòng vốn bất động sản. Mặc dù chính sách thắt chặt tín dụng dần được nới lỏng nhưng việc tiếp cận nguồn vốn vẫn vô cùng khó khăn với cả người mua nhà của chủ đầu tư dự án. Do đó chính sách hỗ trợ tài chính cho người mua nhà không chỉ đảm bảo quyền lợi sở hữu nơi an cư mà còn minh chứng tiềm lực tài chính của chủ đầu tư.

“Chi phí lãi vay có xu hướng gia tăng nên các chính sách bán hàng của chủ đầu tư sẽ là các yếu tố quan trọng để người mua nhà để ở cân nhắc quyết định và lựa chọn”, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho hay.

