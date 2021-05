Lâm Đồng: Nâng mức cảnh báo cao nhất phòng chống dịch COVID -19

TPO - Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, bị kỷ luật cảnh cáo, vì trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã có một số vi phạm.