Lai lịch bất ngờ về một công dân 'lương thiện' ở huyện miền núi Bình Định

Khi lực lượng chức năng ập vào bắt, vợ và con kẻ trốn lệnh truy nã 38 năm mới biết rằng lâu nay họ đã sống chung với đối tượng từng tham gia một vụ án giết người.

Sáng 19-4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã di lý Nguyễn Văn Năm (54 tuổi; quê ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), đối tượng bị truy nã về tội giết người, từ Bình Định về địa phương để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 18-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Năm khi y đang lẩn trốn tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Theo hồ sơ, năm 1981, Nguyễn Văn Năm cùng đồng bọn đã gây ra 1 vụ án giết người tại tỉnh Quảng Ninh rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Năm 1984, Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Năm.

Về phía Nguyễn Văn Năm, sau khi gây án, y lang bạt qua nhiều địa phương, cuối cùng chọn huyện miền núi hẻo lánh An Lão để tá túc với vỏ bọc là công dân lương thiện, tham gia nhiệt tình các hoạt động tại địa phương. Trong suốt thời gian trốn lệnh truy nã, Năm cắt đứt liên lạc với người thân trong gia đình nên trinh sát không tìm ra manh mối của đối tượng.

Cũng trong thời gian này, Năm lập gia đình, sinh con và sống vui vẻ, nhiệt tình, nên không ai nghĩ Năm có quá khứ bất hảo. Đầu tháng 4 vừa qua, từ biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Năm (đang cư trú tại xã An Hòa, huyện An Lão) là đối tượng truy nã.

Được sự hỗ trợ của Công an xã An Hòa, Công an tỉnh Bình Định và Công an tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch truy bắt. Thời điểm bị bắt, vợ con Năm không khỏi ngỡ ngàng với quá khứ của chồng, cha mình.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Năm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như quá trình lẩn trốn .

Link gốc: https://nld.com.vn/phap-luat/lai-lich-bat-ngo-ve-mot-cong-dan-luong-thien-o-huyen-mien-nui-binh-dinh-20220419085646188.htm?

Đức Anh