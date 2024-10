Ký kết Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

Ngày 04/10/2024, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) và Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) đã ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA) Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, một trong những hợp đồng quan trọng trước khi Nhà máy đi vào hoạt động thương mại.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đặt tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là dự án trọng điểm quốc gia, do PV Power là chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.624 MW. Đây là dự án nhà máy điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, có công nghệ (turbine khí) hiện đại do GE (Hoa Kỳ) cung cấp với công suất và hiệu suất cao nhất hiện nay. Dự kiến khi chính thức phát điện thương mại, dự án sẽ bổ sung hơn 9 tỷ kWh điện thương phẩm/năm cho hệ thống điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ khi dự án được phê duyệt chủ trương, PV Power đã tích cực triển khai các bước đầu tư. PV Power đã tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu EPC có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm là Liên danh Samsung C&T và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lialama). Nguồn vốn để thực hiện dự án cũng đã được thu xếp xong. Hợp đồng GSA của dự án đang hoàn thiện các bước đàm phán cuối cùng. Hiện tại, dự án đang bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình xây lắp và đang tiến hành chạy thử.

Dự án cũng đã hoàn thành công tác thu xếp vốn. Cụ thể, PV Power đã ký kết với SMBC/SACE khoản vay trị giá 200 triệu USD, khoản vay Vietcombank trị giá 4.000 tỷ đồng và mới đây là Hợp đồng tín dụng trị giá 521,5 triệu USD ký với tổ hợp hai Ngân hàng Citi & ING được bảo hiểm bởi KSURE & SERV.

Đối với dự án Nhơn Trạch 3&4, đây là dự án nhà máy điện sử dụng khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, do đó, quá trình đàm phán PPA đã diễn ra rất khó khăn bởi chưa hề có tiền lệ. Việc ký kết Hợp đồng PPA ban đầu sẽ giúp PV Power có thể sớm ký Hợp đồng mua bán khí (GSA) gắn với khối lượng LNG mua hàng năm, thời hạn xác nhận, kế hoạch giao nhận khí ổn định với giá khí hợp lý nhất. Ngoài ra, Hợp đồng PPA của dự án còn là điều kiện tiên quyết để các tổ chức tín dụng quốc tế xem xét cho PV Power vay vốn triển khai dự án.

Để dự án có cơ sở hoạt động thương mại sau khi hoàn tất việc xây dựng, từ năm 2019 đến nay, PV Power và EVNEPTC (đơn vị được EVN ủy quyền) đã trải qua quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện trên cơ sở Thông tư 57/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương, cùng sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hợp đồng PPA được ký giữa PV Power và EVNEPTC được xây dựng trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích các bên và lợi ích quốc gia.

Hợp đồng PPA ký kết giữa hai đơn vị không chỉ đánh dấu cột mốc và điều kiện quan trọng để Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đi vào hoạt động thương mại mà còn tạo tiền đề, định hướng cho việc đàm phán PPA các dự án điện sử dụng khí LNG khác trong Quy hoạch điện VIII.

PV Power là đơn vị thành viên phụ trách lĩnh vực Công nghiệp điện của Petrovietnam, hiện có 17 năm kinh nghiệm đầu tư, xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành 07 nhà máy điện và các dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất đạt hơn 4.209 MW. Để góp phần vào mục tiêu Net Zero vào năm 2050, PV Power hiện đang là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đầu tư các dự án điện sử dụng khí LNG nhập khẩu. Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do PV Power làm chủ đầu tư đang được thực hiện với mục tiêu: công nghệ tốt nhất, hiệu quả cao nhất, tiến độ nhanh nhất với chi phí thấp nhất.