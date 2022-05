Kon Tum lại liên tiếp động đất

TPO - Vài ngày trở lại đây, động đất lại liên tiếp xảy ra tại huyện Kon Plông (Kon Tum) và khu vực lân cận, gây nhiều lo ngại cho chính quyền và người dân địa phương.

Sau ít ngày im ắng, từ 6/5, động đất bắt đầu hoạt động trở lại ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Riêng ngày 6/5, khu vực này ghi nhận 3 trận động đất, trận lớn nhất có cường độ 3.4 xảy ra lúc 9 giờ 37 phút 41 giây (giờ Hà Nội). Hai trận sau đó có độ lớn lần lượt là 3.2 và 2.9

Ngày 8/5, khu vực này cũng ghi nhận trận động đất có độ lớn 2.6. Mới nhất, lúc 5 giờ 18 phút 26 giây (giờ Hà Nội) rạng sáng nay (9/5), một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại khu vực huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, nằm sát huyện Kon Plông. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đang theo dõi trận động đất này.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, khảo sát của các nhà khoa học bước đầu nhận định, động đất xảy ra ở Kon Plông và khu vực lân cận là động đất kích thích, xảy ra do tác động của hồ chứa thủy điện tích nước. Động đất liên tiếp xảy ra ngay sau khi nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum phát điện tổ máy số 1 vào 24/3/2021. Tính từ tháng 4/2021 đến nay, khu vực này đã ghi nhận gần 200 trận động đất, gấp hơn 5 lần số trận động đất ghi nhận được ở khu vực này suốt từ năm 1903 đến 2020.

Cùng với việc khảo sát, tìm nguyên nhân, các nhà khoa học đang tiến hành đánh giá mức độ rủi ro và xây dựng các kịch bản ứng phó rủi ro có thể xảy ra cho khu vực huyện Kon Plông và lân cận.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum có công văn đề nghị các chủ đầu tư, quản lý công trình thủy điện lắp đặt thêm ngay 5 trạm quan sát động đất theo kiến nghị của đoàn kiểm tra thuộc Viện Vật lý địa cầu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh khẩn trương đầu tư, lắp đặt bổ sung mới 3 trạm quan sát động đất, kết hợp với 3 trạm quan sát động đất hiện có do Viện Vật lý địa cầu đã lắp đặt, hỗ trợ cấp kinh phí cho việc vận hành mạng trạm quan trắc động đất ở khu vực công trình thủy điện Thượng Kon Tum (6 trạm).

Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh khẩn trương đầu tư, lắp đặt mới 2 trạm quan sát động đất và cấp kinh phí cho việc vận hành 2 trạm quan sát động đất ở khu vực công trình thủy điện Đăk Đrinh để kết nối vào hệ thống với 6 trạm quan sát động đất ở khu vực công trình thủy điện Thượng Kon Tum.

Động đất liên tiếp tại Kon Tum thời gian qua khiến các chuyên gia lo ngại khu vực này có thể tái diễn kịch bản của thủy điện sông Tranh 2, nơi động đất kích thích do thủy điện sông Tranh 2 tích nước đã kéo dài liên tục hơn 10 năm. Động đất gây nhiều lo ngại và xáo trộn cho đời sống người dân hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) trong thời gian dài.