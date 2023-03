Kingsure Gold Plus - Sản phẩm dinh dưỡng hoàn hảo với nguyên liệu sữa non nhập khẩu Hoa Kỳ

Sữa là sản phẩm dinh dưỡng vô cùng cần thiết dành cho sức khỏe con người, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh về xương khớp.

Tỷ lệ mắc các bệnh về xương khớp đang gia tăng chóng mặt. Vì vậy, việc kết hợp nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe khác nhau cùng lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ góp phần xây dựng một bộ máy xương khớp khỏe mạnh, dẻo dai, giảm thiểu các bệnh lý về xương khớp.

Thấu hiểu được điều này, sản phẩm Kingsure Gold Plus, với bảng thành phần chất lượng cao, chính là món quà hoàn hảo dành cho ông bà, cha mẹ.

Sữa non được sử dụng trong sản phẩm Kingsure Gold Plus là nguồn sữa non từ bò, được lấy từ 24 – 72 giờ sau khi sinh, là thành phần được nhập khẩu từ tập đoàn cung ứng sữa non lớn nhất Thế giới (APS Bio Group Hoa Kỳ), được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của FDA.

Sữa non có nồng độ dinh dưỡng cao, bao gồm đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, sữa non rất giàu đạm, nó gấp 10 lần trong sữa trưởng thành, chứa nhiều protein và các vitamin tan trong chất béo hơn. Sữa non là nguồn kháng thể tự nhiên dồi dào làm tăng cường hệ miễn dịch cũng như bảo vệ đường tiêu hóa, phá hủy các tác nhân gây bệnh. Sữa non còn kết hợp trong mình các đặc tính của vắc-xin đa năng, kích thích tố sinh học và thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ hấp thụ nhất. Ngoài các vitamin tự nhiên và khoáng chất, thì Canxi có trong sữa non được xem là yếu tố quan trọng cho người dùng. Bởi nhờ vào canxi, hệ xương khớp sẽ luôn được chắc khỏe, dẻo dai trong suốt.

Upgro 190 (Đạm thủy phân từ váng sữa) bổ sung dinh dưỡng cho cơ xương khớp giúp chắc khỏe xương

So với đạm nguyên vẹn, đạm thủy phân dễ hấp thu hơn và giúp sản phẩm tăng tính khả dụng tốt hơn so với các sản phẩm đạm nguyên vẹn. Kingsure Gold Plus mang đến bước đột phá trong hệ thống sản phẩm bảo vệ sức khỏe với nguồn nguyên liệu đặc biệt mang tên Upgro 190. Đây là dòng nguyên liệu mới được thủy phân từ váng sữa bằng công nghệ enzyme, cung cấp lượng lớn protein, dễ hấp thu và phù hợp với hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ, được chứng minh hiệu quả trong việc thúc đẩy chiều cao thông qua các thử nghiệm lâm sàng.

Được nhập khẩu từ tập đoàn Neo Cremar của Hàn Quốc, Upgro 190 hỗ trợ tăng chiều dài của xương chày và tăng kích thước phần sụn tiếp hợp, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho cơ xương khớp, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt giúp làm tăng chiều cao ở trẻ.

Sự kết hợp của sữa bột góp phần nâng cao sức khỏe toàn diện cho người dùng

Sự kết hợp của sữa bột (sữa bột béo tan nhanh và sữa bột gầy tan nhanh) được nhập khẩu từ Hoa Kỳ có trong Kingsure Gold Plus giúp bổ sung các dưỡng chất tăng cường sức khỏe xương khớp và nâng cao sức khỏe toàn diện cho người dùng.

Trong bột kem béo có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như protein, calcium, mâng, vitamin A - B - K… Đặc biệt, bột béo thực vật không chứa cholesterol nên hầu như không có hại mà còn phù hợp với người ăn chay, người mắc các bệnh liên quan đến tiểu đường, huyết áp.

Thành phần protein trong sữa gầy có chứa tất cả các amino axit hỗ trợ tái tạo và phát triển các mô cơ một cách bền vững. Sữa gầy có chứa hàm lượng chất béo dưới 1%, ít calorie và carbohydrate nên rất phù hợp cho người đang trong giai đoạn giảm cân. Bên cạnh đó, sữa gầy còn có hàm lượng canxi, photpho, magie và vitamin D dồi dào nên có tác dụng ngăn ngừa loãng xương, giúp xương trở nên chắc khỏe, hỗ trợ hồi phục sau chấn thương ở người cao tuổi.

Nhiều dược liệu quý giúp bổ sung dưỡng chất, bồi bổ cơ thể

Bên cạnh những thành phần cơ bản, Kingsure Gold Plus còn mang đến cho người dùng nguồn nguyên liệu quý giá như sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo, tổ yến… Vốn được biết đến là những “cao lương mỹ vị” vô cùng đắt đỏ bởi sự quý hiếm và giá trị dinh dưỡng, những dược liệu quý giúp hồi phục, tăng cường sức khỏe, củng cố hệ miễn dịch, phù hợp không chỉ cho người cao tuổi mà còn cả cho người mới ốm dậy, người ăn uống kém.

Bên cạnh các dược liệu quý, Kingsure Gold Plus còn chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất, chất xơ, tinh bột tự nhiên cần thiết cho sức khỏe. Vitamin và khoáng chất được coi là những chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, củng cố xương, chữa lành những vết thương và tăng cường hệ thống miễn dịch của mỗi người. Vitamin và khoáng chất cũng giúp cơ thể dễ dàng chuyển đổi thức ăn thành năng lượng và sửa chữa các tổn thương tế bào.

Với tất cả các yếu tố trên, Kingsure Gold Plus chính là món quà quý giá dành tặng cho gia đình bạn. Hiện sản phẩm đã có mặt ở trên tất cả hệ thống thương mại điện tử uy tín tại Việt Nam.

Hotline: 0823.793.222

Fanpage: https://www.facebook.com/kingsure.vn

Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà 179 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội