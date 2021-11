Kim Kardashian tay trong tay trai trẻ kém 13 tuổi, xác nhận hẹn hò

TPO - Ly hôn Kanye West, ngôi sao tỷ phú Kim Kardashian mở lòng với tình mới Pete Davidson – một sao nam "sát gái" nổi tiếng ở Hollywood.

Daily Mail đưa tin, sau những khoảnh khắc tình tứ của Kim Kardashian cùng người tình tin đồn Pete Davidson tại bữa tiệc sinh nhật, cả hai chính thức xác nhận đang trong mối quan hệ tình cảm.

Cách đó ít ngày, ngôi sao tỷ phú Kim Kardashian đã bị bắt gặp tay trong tay với tình trẻ Pete Davidson và tổ chức sinh nhật cho anh tại biệt thự của Kris Jenner ở Palm Springs, bang California. Tham gia buổi tiệc còn có mẹ Kim - Kris Jenner, rapper Flavor Flav.

Người đẹp truyền hình thực tế Mỹ quen biết Pete Davidson từ lâu và bị đồn hẹn hò hồi cuối tháng 10, bởi những tấm hình đi chơi chung dịp Halloween. Cả hai có màn khóa môi ngọt ngào tại chương trình Saturday Night Live khi đóng vai Aladdin và Công chúa Jasmine.

Kim kết thúc cuộc hôn nhân với Kanye West vào tháng 2 năm nay sau 7 năm bên nhau và có 4 người con. Hollywood Life tiết lộ ngôi sao Keeping Up With the Kardashians hoàn toàn tận hưởng cuộc sống độc thân và sẵn sàng mở cửa trái tim lần nữa.

Trong khi đó, Pete Davidson sinh năm 1993, anh thường xuất hiện trong các vai diễn hài trên chương trình Saturday Night Live. Ngôi sao 9x là người có tình trường dày đặc khi từng hẹn hò với loạt người nổi tiếng như Bridgerton Phoebe Dynevor, Kate Beckinsale và hôn phu cũ Ariana Grande.

Hà Trang