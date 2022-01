Kim Kardashian hủy theo dõi Miley Cyrus nghi vì ghen tuông

TPO - Kim Kardashian hủy theo dõi Miley Cyrus trên Instagram sau khi nữ ca sĩ bị phát hiện đến nhà Pete Davidson.

Một người hâm mộ Miley Cyrus chỉ ra, vào ngày 10/12/2021, Kim Kardashian đang theo dõi tài khoản Instagram của nữ ca sĩ “Werking Ball”. Tuy nhiên, đến ngày 4/1, bà chủ Skims không còn có trong danh sách những người theo dõi Miley.

Theo Page Six, động thái này có thể liên quan đến mối quan hệ “tay ba” nhập nhằng giữa Kim, Miley và Pete Davidson, bạn trai hiện tại của vợ cũ Kanye West.

Hôm thứ Sáu (31/12/2021), Miley và Pete đồng tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt đêm giao thừa ở Miami (Florida, Mỹ). Trong buổi biểu diễn, hai ngôi sao 9x cùng nhau song ca ca khúc “Miami” của Will Smith. Đáng nói hơn, theo tin độc quyền của Page Six, Miley bị bắt gặp đến căn hộ của Pete ở Staten Island, New York, sau sự kiện đón năm mới. Thời điểm đó, Kim “siêu vòng ba” đang cùng các con ở nhà ở Los Angeles.

Trước đó, trong quá trình quảng bá sự kiện, nữ ca sĩ 29 tuổi có nhiều động thái cho thấy mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên hài sinh năm 1993. Cô không chỉ đăng ảnh chụp chung với Pete lên Instagram, còn mời anh tham gia "The Tonight Show" và hát: “Đáng lẽ ra phải là tôi”. Theo Daily Mail, Miley còn đùa cợt về bộ phận nhạy cảm của Pete.

Kim và Pete chính thức công khai hẹn hò vào tháng 11/2021. Được biết, mối quan hệ bắt đầu từ một tháng trước đó. Hai người không chỉ hôn nhau trong chương trình “Saturday Night Live”, còn đi chơi Halloween và cùng đón sinh nhật của Pete. Kim từng đến nhà của Pete vào cuối tháng 12. Hiện tại cặp đôi “chị-em” lệch nhau 13 tuổi được cho là đang đi nghỉ ở Bahamas.

Đại diện của Kim, Miley và Pete chưa bình luận gì về ồn ào trên.

