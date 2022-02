Kim Kardashian chi 150 triệu USD mua chuyên cơ có thiết kế giống nhà riêng

TPO - Kim Kardashian đã sử dụng chuyên cơ riêng mới tậu trong chuyến bay từ Milan (Ý) về nhà ở Los Angeles (Mỹ).

Hôm thứ Sáu (25/2), Kim Kardashian đã bay từ Milan về nhà trên chiếc máy bay tư nhân G65OER mới của cô. Theo TMZ, ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ đã chờ đợi trong một năm để mang chuyên cơ về nhà.

Chiếc máy bay phản lực cùng loại với chiếc do ông chủ Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, sở hữu. Giá gốc của máy bay là 95 triệu USD. Tuy nhiên, con số thực tế mà Kim bỏ ra là khoảng 150 triệu USD để hoàn thiện nội thất theo ý mình.

Người đẹp sinh năm 1980 tự thiết kế nội thất với sự giúp đỡ của hai chuyên gia có tiếng Tommy Clements và Waldo Fernandez. TMZ mô tả, chuyên cơ của Kim có nội thất màu kem, ghế bọc da và sử dụng loại vải len xa xỉ cashmere để hoàn thiện trang trí. Được biết, lấy cảm hứng thiết kế từ chính ngôi nhà của cô ở Los Angeles.

Theo Page Six, Kim muốn khách bước lên chuyên cơ của cô cảm nhận được cảm giác ấm cúng như ở nhà. Ngoài ra, cô còn tặng những người được mời lên chuyên cơ dép và bộ đồ ngủ thuộc thương hiệu Skims của cô.

Không chỉ xinh đẹp và nổi tiếng, Kim còn là đại gia “hàng thật, giá thật”. Theo Forbes, nữ doanh nhân 42 tuổi hiện đang sở hữu khối tài sản ròng lên đến 18, tỷ USD.

So với thời điểm được công nhận tỷ phú USD hồi tháng 4 năm ngoái, tài sản của Kim đã tăng thêm 600 triệu USD. Con số này có được sau khi thương hiệu Skims do cô sáng lập được định giá 3,2 tỷ USD, tăng 1,6 tỷ USD so với tháng 4/2021, nhờ gọi vốn thành công.

Tú Oanh