Kiểm tra hàng chục điểm kinh doanh của F88 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các điểm kinh doanh của Công ty CP Kinh doanh F88 trên địa bàn.

Theo đó, tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với công an các địa phương đã kiểm tra về việc chấp hành các quy định về điều kiện về an toàn thông tin đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như giấy phép và công tác phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, kiểm tra thực tế đối với các hồ sơ, hợp đồng trong hoạt động cho vay, các số liệu, mức lãi suất cho vay mà phía công ty này đưa ra cho người vay, nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật khi thực hiện các hợp đồng này. Từ đó kịp thời phát hiện và làm rõ những sai phạm (nếu có) liên quan đến hành vi cho vay; kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và các hợp đồng cho vay theo quy định…

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thêm, việc kiểm tra nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện hạn chế, từ đó chấn chỉnh và xử lý nếu phát hiện vi phạm. Hiện tại, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra tất cả 15 điểm giao dịch của F88 trên địa bàn.

Thời gian qua, công an tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở của F88 như ở TPHCM, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Long An...

Liên quan đến vấn đề này, đại diện F88 cho biết, việc kiểm tra các phòng giao dịch tại các tỉnh trong thời gian vừa qua là đợt kiểm tra hành chính định kỳ của công an địa phương do ngành nghề kinh doanh hiện tại của F88 là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quản lý bởi chính quyền địa phương.

Theo lãnh đạo F88, việc kiểm tra này vẫn thường xuyên diễn ra để đảm bảo an ninh trật tự, quy trình được tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.