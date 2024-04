Kịch bản lừa bán 1kg vàng giả của nhóm đối tượng ở Lai Châu

TPO - Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu một thỏi kim loại màu vàng (xác định vàng giả), 350 triệu đồng và 116 tờ tiền nhân dân tệ trùng số seri.

Sáng 23/4, Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0424V; bắt giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu một thỏi kim loại màu vàng, 350 triệu đồng và 116 tờ tiền nhân dân tệ trùng số seri.

Tại buổi biểu dương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương chúc mừng chiến công mà lực lượng công an tỉnh đạt được trong đấu tranh phá chuyên án nói riêng và các tội phạm nói chung. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu mong muốn thời gian tới lực lượng công an tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, đầu tháng 4/2024, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook Lò Thị Họp đăng nội dung bán vàng “Ai cần loại này không, nhắn mình nhé” kèm hình ảnh một thỏi kim loại màu vàng in chìm chữ Fine GOLD 9999 NET WT 1000g. Bài đăng thu hút tài khoản Liêu Phạm vào bình luận ngỏ ý quan tâm, tác giả bài đăng trả lời Liêu Phạm chuyển sang chế độ nhắn tin.

Nhận định nhiều khả năng đây là thủ đoạn lừa bán vàng giả có kịch bản của một nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc dàn dựng để lừa người nhằm chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án trinh sát 0424V phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và lực lượng biên phòng đấu tranh phá chuyên án.

Kết quả, trong 2 ngày (20-21/4), Ban chuyên án phá án thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng gồm: Tẩn Seo Lụ (SN 1986, trú tại bản Lản Nhì Thàng, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ); Vân Văn Sum (SN 1984, trú tại bản Nà Phát, xã Bình Lư, huyện Tam Đường); Deng Fuqiang (tên khác: Đặng Phó Cường, SN 1982, quốc tịch Trung Quốc).

Tang vật thu giữ gồm một thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng 1kg in chìm chữ Fine GOLD 9999 NET WT 1000g; tiền Việt Nam đang lưu hành 350 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Tẩn Seo Lụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ tiền Trung Quốc gồm: 116 tờ mệnh giá 100NDT có cùng một số seri (nghi tiền giả); 2 tờ mệnh giá 2NDT, 8 tờ mệnh giá 100NDT cùng một số đồ vật liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thỏi kim loại màu vàng là vàng giả. Đối tượng Tẩn Seo Lụ đã mua trên mạng xã hội với giá 5 triệu đồng giao cho Vân Văn Sum để mang bán cho anh Phàn Phủ Liều với giá 830 triệu đồng; số tiền 350 triệu đồng cũng là của đối tượng Lụ đưa cho đối tượng Deng Fuqiang dàn dựng kịch bản tạo niềm tin vờ góp vốn với anh Liều để nạn nhân bỏ ra số tiền 480 triệu đồng mua thỏi vàng rồi cùng với Deng Fuqiang mang sang Trung Quốc bán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự để điều tra đối với Tẩn Seo Lụ, Deng Fuqiang và Vân Văn Sum về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dịp này, UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và Giám đốc Công an tỉnh cũng thưởng nóng cho các tập thể phá thành công chuyên án.