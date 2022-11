Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng của Tập đoàn BRG vinh dự nhận hai giải thưởng từ 2022 World Luxury Awards

Tháng 10 vừa qua, giải thưởng 2022 World Luxury Awards đã vinh danh khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng của Tập đoàn BRG với 2 hạng mục cao quý gồm “Khu nghỉ dưỡng sang trọng ven biển tốt nhất thế giới” - The World’s Best Luxury Beach Resort, và “Nhà hàng thuộc khu nghỉ dưỡng sang trọng tốt nhất Việt Nam” - Vietnam’s Luxury Resort Restaurant dành cho nhà hàng The Grill vốn từng đạt giải thưởng này vào năm 2020.

Đây là lần thứ ba Sheraton Grand Đà Nẵng được vinh danh bởi hệ thống giải thưởng uy tín trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp này. “Chúng tôi vinh dự và tự hào khi Sheraton Grand Đà Nẵng được tôn vinh từ World Luxury Awards cũng như từ những vị khách lưu trú đã từng trải nghiệm những dịch vụ cao cấp tại khách sạn và nhà hàng chúng tôi. Giải thưởng ghi nhận Sheraton Grand Đà Nẵng không chỉ là một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, mà còn là nơi trân trọng những trải nghiệm cao cấp của khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn hồi phục hiện nay. Tôi tin rằng với những nỗ lực của toàn thể đội ngũ, chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được nhiều giải thưởng hơn nữa trong những năm tới,” ông David Ippersiel, Tổng Quản Lý của Sheraton Grand Đà Nẵng chia sẻ. Tọa lạc ở vị trí đắc địa bên bờ biển lộng lẫy của Vịnh Non Nước, Sheraton Grand Đà Nẵng thuộc sở hữu của Tập đoàn BRG, một tập đoàn kinh tế dịch vụ tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực như: Gôn; Bất động sản; Khách sạn - Nghỉ dưỡng; Vui chơi giải trí; Thương mại – Bán lẻ và Sản xuất… Sheraton Grand Đà Nẵng là điểm đến nghỉ dưỡng lí tưởng với 270 phòng và suites đều hướng biển. Khác với những khách sạn ven biển khác, Sheraton Grand Đà Nẵng sở hữu bãi biển ngoài trời trải rộng hơn 4,000 m2, cùng với 6 nhà hàng và quán bar đẳng cấp với sự phong phú về ẩm thực và thức uống, đồng thời dễ dàng kết nối với những sân gôn đẳng cấp quốc tế cũng như những địa điểm du lịch và văn hóa nổi tiếng khác của thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam. Được thành lập từ năm 2006, Giải thưởng World Luxury Hotel & World Luxury Restaurant Awards thuộc hệ thống giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn và lữ hành. Cả hai giải thưởng được đánh giá là đỉnh cao thành tựu mà tất các nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng toàn cầu vươn tới. Giải thưởng được trao theo các tiêu chí quốc gia, khu vực, châu lục và toàn cầu, với hơn 100 hạng mục giải thưởng mỗi năm được bình chọn trong thời gian 4 tuần từ hơn 300.000 du khách, khách mời và chuyên gia. P.V