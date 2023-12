Khu đô thị Việt Hàn – điểm sáng thị trường BĐS Thái Nguyên

Với vị trí đắc địa, quy hoạch tiềm năng và tiện ích đa dạng, khu đô thị (KĐT) Việt Hàn là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư và an cư.

Tọa lạc tại khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp quy mô nhất tỉnh Thái Nguyên, dự án KĐT Việt Hàn được coi là điểm sáng thị trường BĐS Thái Nguyên, hứa hẹn sẽ đón sóng đầu tư trong bối cảnh người lao động nước ngoài tiếp tục đổ về, nhu cầu ở thực của người dân địa phương tăng cao.

Với tổng diện tích hơn 38ha, KĐT Việt Hàn một khu phức hợp có đầy đủ tiện ích. Dự án có địa chỉ ở xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; cách Thủ đô Hà Nội 60km, sân bay quốc tế Nội Bài 30km và trung tâm thành phố Thái Nguyên 17km; nằm trên trục đường chính kết nối vào Nhà máy Samsung, Yên Bình và các khu công nghiệp vệ tinh. Hai đầu của dự án là hai đường huyết mạch của Phổ Yên (Quốc lộ 3 và Đường tỉnh 261); giao thông dễ dàng kết nối với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Với công viên cây xanh và hệ thống mảng xanh rộng lớn, cư dân có thể thư giãn và tận hưởng không gian tự nhiên tươi mát ngay trong lòng đô thị. Mô hình tiện ích "All in one" ngay trong nội khu đều mang nét văn hóa Việt - Hàn như: Tiện ích mua sắm và các dịch vụ: 4 tầng Trung tâm thương mại với những thương hiệu quốc tế cao cấp, chuỗi nhà hàng Á - Âu sang trọng, các dịch vụ đẳng cấp 5 sao tại khu nhà phố, spa…; Tiện ích vui chơi, giải trí: Rạp chiếu phim CGV lớn nhất trong khu vực, khu vui chơi trẻ em, clubhouse… và khu vực thể thao, rèn luyện sức khỏe…

Đặc biệt, Công viên kỳ quan thế giới rộng hơn 10.000m2 được xem là trái tim của KĐT Việt Hàn. Tại đây, có 9 kỳ quan thế giới được tái hiện một cách chân thực và sống động như: đền Taj Mahal, nhà hát Opera Sydney, tháp Eiffel, cối xay gió, cầu tháp Luân Đôn... Ngoài ra, "Khuê Văn Các - Văn Miếu Quốc Tử Giám"của Việt Nam được chọn làm điểm nhấn trong quần thể các kỳ quan thế giới thu nhỏ tại đây.

Điểm nhấn này giúp khơi gợi nên những giá trị sống, những biểu tượng văn hóa tồn tại qua từng thời đại lịch sử khác nhau trên thế giới. Các công trình được xây dựng trên mô hình thu nhỏ cũng nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn, là tọa độ "sống ảo" khiến du khách "đứng ngồi không yên". Đặc biệt, nơi đây cũng trở thành địa điểm chụp hình cưới của nhiều cặp đôi, tạo phong cách như ở phương trời tây.

Một điều không-thể-không-nhắc-đến, KĐT Việt Hàn có khu nhà phố liền kề, đều được các kiến trúc sư toàn tâm thiết kế và xem xét kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhằm tối ưu hóa việc sử dụng không gian và giảm chi phí tối đa năng lượng.

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở tại Phổ Yên không ngừng gia tăng mà việc sở hữu một sản phẩm nhà ở chất lượng tốt trong các dự án được quy hoạch bài bản lại không nhiều, chính vì vậy, sự xuất hiện của KĐT Việt Hàn như một làn gió mới vào thị trường bất động sản Phổ Yên, mở ra cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn.