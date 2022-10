Khu đô thị - cú hích trong phát triển kinh tế vùng

TP - Trong những năm gần đây, vai trò của các nhà đầu tư thể hiện dấu ấn khá đậm nét với những khu đô thị cao cấp, tạo ra cú hích quan trọng cho sự phát triển của thị trường bất động sản cũng như kinh tế- xã hội của khu vực. Trong số đó, Bitexco được xem là một trong các nhà kiến tạo, phát triển đô thị cao cấp hàng đầu với 37 năm lịch sử hình thành và phát triển.

Khu đô thị- hạt nhân của phát triển vùng

Nhiều năm trước, tại một hội thảo về thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng tổ chức, một chuyên gia đến từ đại học Singapore đã khuyến cáo chính quyền và các nhà đầu tư “Đừng tạo nên các khu đô thị chỉ là nơi để ngủ!” khi nói về sự thiếu hụt hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại nhiều dự án khu đô thị mới ở Việt Nam. Những khu đô thị như vậy sẽ làm giảm giá trị kinh tế không chỉ cả một vùng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác.

Trong bối cảnh đó, cách đây 15 năm, không ai nghĩ khu vực Tây Nam Hà Nội (Mỹ Đình) lại trở thành một khu đô thị đáng sống và đắt giá nhất quận Nam Từ Liêm như bây giờ. Tất cả đã thay đổi và “lột xác” đáng kinh ngạc từ khi Bitexco phát triển Khu đô thị cao cấp The Manor tại đây, tiên phong mang tới khái niệm “căn hộ hạng sang” cùng những chuẩn mực sống cao cấp. Chỉ trong một thời gian không lâu sau khi The Manor hiện hữu và hình thành cộng đồng cư dân thành đạt, những tòa chung cư, khu biệt thự cao cấp liên tục mọc lên và được lấp đầy ở khu vực lân cận khiến Tây Nam Hà Nội được ví như trung tâm mới của Hà Nội, thu hút nhiều chuyên gia cũng như các lãnh đạo cấp cao của các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản,… đang công tác ở Việt Nam về sinh sống.

Thiết kế cảnh quan in đậm không gian nghệ thuật châu Âu cùng hệ thống dịch vụ tiện ích đạt chuẩn quốc tế đã tạo ra môi trường văn hóa thân thuộc cho những người nước ngoài sinh sống và làm việc lâu dài tại thủ đô. Giá trị căn hộ tại đây cũng tăng theo thời gian và những vùng đất bên ngoài khu đô thị cũng gia tăng giá trị khi thừa hưởng tiện ích của cả khu mang lại. Nhiều người ví The Manor Hà Nội như là “Paris giữa lòng Hà Nội” – một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất của thủ đô.

Tiếp đó, Bitexco phát triển các dự án như: The Manor I & II TP. Hồ Chí Minh, …và mới đây nhất là The Manor Central Park – khu đô thị mở thông minh tọa lạc tại tâm điểm Tây Nam Hà Nội. Với diện tích quy hoạch tổng thể lên tới 89,7ha, liền kề công viên Chu Văn An rộng lớn, The Manor Central Park là tổng hòa của một khu đô thị hiện đại đẳng cấp, một điểm đến mới kế thừa tinh hoa, phong cách sống của 36 phố phường Hà Nội, giao thoa hài hòa cùng nét văn minh của các khu phố sầm uất năm châu như Ginza (Nhật Bản) hay Manhattan (Mỹ). Đây chính là sự kết hợp song hành giữa nhịp sống sôi động của những khu đô thị sầm uất nhưng vẫn lưu giữ được dấu ấn văn hóa của Hà Nội xưa.

Một điểm nhấn khiến The Manor Central Park thu hút thiện cảm của nhiều khách hàng là đã tái hiện tinh thần của các dãy phố “Hàng” với những tinh hoa của văn hóa giao thương Kinh kỳ sầm uất một thuở.

Tại đây, những căn nhà phố với “chất” đặc trưng của “36 phố phường” đã được Bitexco kết hợp khéo léo với những giá trị tinh hoa của kiến trúc quốc tế hiện đại, phát triển thành các căn nhà phố thương mại cao cấp với hai cửa trước - sau. Mặt trước mang hình hài của những căn nhà nơi phố cổ với không gian kinh doanh khoáng đạt, linh hoạt. Còn mặt sau là lối đi về, kèm một khoảng sân nhỏ tạo không gian thư giãn cho gia chủ và cũng là nơi kết nối cộng đồng tinh hoa nội khu.

Mặt bằng kinh doanh ở tầng trệt, kết hợp với không gian sống của mỗi gia đình ở tầng trên, thỏa mãn hai chức năng an cư và đầu tư, đặt trong một khu đô thị hiện đại cao cấp chính là những yếu tố hấp dẫn tạo nên phần lõi đắt giá của những căn nhà phố nơi đây.

Và như một quy luật tự nhiên, toàn bộ khu vực Tây Hà Nội cũng phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong thời gian ngắn, hình thành khu vực trung tâm mới của Hà Nội với các cơ quan hành chính công và quy tụ cộng đồng dân cư thành đạt của Hà Nội.

Bất động sản không ngừng gia tăng giá trị

Bộ Xây dựng đã nhiều lần ban hành Thông tin quy chuẩn khu đô thị mới, chỉ rõ “khu đô thị mới là dự án đầu tư xây dựng một khu đô thị đồng bộ có hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu dân cư và các công trình dịch vụ khác, được phát triển nối tiếp đô thị hiện có hoặc hình thành khu đô thị tách biệt và chức năng được xác định phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Trước những quy chuẩn ngày càng khắt khe, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, việc thu hút một chủ đầu tư lớn đến đầu tư xây dựng các dự án bất động sản tầm cỡ, nhất là các khu đô thị du lịch sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo khu vực và địa bàn cơ sở. Giá bất động sản tại đây nhờ đó chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho biết thêm: Theo nghiên cứu của CBRE, các vùng có hạ tầng tốt thì thông thường giá bất động sản tăng 10 - 20%. Những yếu tố như sự kết nối, sự quan tâm của nhà đầu tư chiến lược và tiềm năng phát triển của địa phương đều được quan tâm rất lớn.

Theo TS. Võ Trí Thành, có ba cách quan sát tiềm năng của một khu vực. Đó là tính thanh khoản, giá trị gia tăng và sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn. Đặc biệt, phải kể đến sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương.

“Giá trị tài sản là yếu tố nhà đầu tư sẽ để ý, nhưng đừng quên tính thanh khoản khi tài sản đóng băng. Ở góc nhìn kinh tế học, đã làm kinh tế thì không thể không có rủi ro. Về kinh tế tài chính, tôi muốn nhấn mạnh thêm về giá trị tài sản, khả năng tạo lợi nhuận, tính thanh khoản của tài sản. Đặc biệt, thanh khoản là vô cùng quan trọng. Trong giai đoạn bất động sản đóng băng, người có nhiều bất động sản cũng trở thành người nghèo vì có nhiều đất nhưng không thể thanh khoản” - ông Thành nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội bất động sản Việt Nam bày tỏ quan điểm: “Theo tôi, bất động sản nhà ở bao giờ cũng là phân khúc hấp dẫn và tiềm năng nhất. Khi quá trình đô thị hóa đang tăng nhanh thì nhu cầu nhà ở cũng gia tăng rất cao”.

Như vậy có thể thấy, việc phát triển các khu đô thị mới luôn có sức hấp dẫn không chỉ với các nhà đầu tư lớn, mà luôn được sự đón đợi của người dân để tìm kiếm cho mình một nơi chốn an cư, lạc nghiệp lý tưởng.

Bên cạnh những nhà đầu tư lớn dành nhiều tâm huyết nghiên cứu quy hoạch và phát triển, kiến tạo những khu đô thị hiện đại như Bitexco với chuỗi The Manor, thì chúng ta cũng cần cẩn trọng với bài toán tăng trưởng nóng, đô thị hóa ồ ạt phá vỡ quy hoạch - tạo ra những điểm đen trong bức tranh đô thị Việt Nam hiện nay - nhiều nơi hạ tầng đã xong nhưng không có người ở khiến hiệu quả sử dụng đất sụt giảm, tạo nên những khu đô thị bỏ hoang. Tăng trưởng xanh gắn liền với phát triển bền vững là yêu cầu thiết yếu, vừa đảm bảo mang lại chất lượng sống hàng đầu, vừa tạo ra hấp lực, gia tăng giá trị kinh tế kéo theo sự phát triển kinh tế - xã hội cả một vùng địa phương.