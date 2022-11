Khu đô thị Ciputra tiếp tục xin điều chỉnh quy hoạch theo hướng nâng tầng, tăng mật độ

TPO - Chủ đầu tư Khu đô thị Nam Thăng Long (Khu đô thị Ciputra) tiếp tục xin điều chỉnh loạt ô đất, tuy nhiên đang vấp phải sự phản đối của người dân vì lo ngại việc điều chỉnh theo hướng tăng mật độ xây dựng, tăng tầng cao sẽ gây quá tải hạ tầng đô thị…

Lại xin điều chỉnh quy hoạch

Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long (Công ty Nam Thăng Long) mới đây đề xuất cơ quan chức năng có thẩm quyền xin điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II và giai đoạn III tại loạt ô đất trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) và phường Phú Thượng (quận Tây Hồ).

Cụ thể, đối với ô đất trường học ký hiệu IV.K.57, theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt kèm theo quyết định 114 năm 2004 của UBND TP Hà Nội, có mật độ xây dựng 27,8%, tầng cao trung bình 2,7 tầng, hệ số sử dụng đất là 0,8 lần. Công ty Nam Thăng Long đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng mật độ xây dựng lên 40%, tầng cao 3 tầng, hệ số sử dụng đất là 0,8 lần; ô đất trường học ký hiệu IV.K.58, Công ty Nam Thăng Long đề xuất điều chỉnh tăng mật độ xây dựng từ 27,3% lên 40%, tầng cao trung bình từ 2,7 tầng lên 4 tầng, hệ số sử dụng đất từ 0,8 lần lên 1,6 lần.

Công ty Nam Thăng Long cũng xin điều chỉnh khu cao tầng dịch vụ thương mại ký hiệu (IV.G.51-NO và IV.G.52 – NO) thuộc phường Phú Thượng theo hướng giữ nguyên diện tích ô đất, quy mô dân số; tăng mật độ xây dựng khối đế, khối tháp từ 25,5% lên 50 % (khối đế) và tối đa 35% (khối tháp); tầng cao trung bình từ 15 tầng tăng lên khoảng 25 tầng; hệ số sử dụng đất từ 3,8 lần lên 7,03 lần.

Đối với ô đất CT07 (phường Phú Thượng), Công ty Nam Thăng Long xin điều chỉnh giảm từ 7 khối nhà cao 35 tầng xuống còn 2 khối nhà cao 35 tầng, chuyển công trình cao tầng thành công trình biệt thự thấp tầng, giữ nguyên diện tích ô đất đã được duyệt, giảm quy mô dân số (giảm 2.942 người).

Ngoài ra, Công ty Nam Thăng Long cũng xin điều chỉnh quy hoạch sân golf thành công viên mở…

Cư dân lo quá tải hạ tầng

Tuy nhiên, việc Công ty Nam Thăng Long xin điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Ciputra đang vấp phải sự phản đối của người dân nơi đây vì họ lo ngại việc điều chỉnh theo hướng tăng mật độ xây dựng, tăng tầng cao sẽ gây quá tải hạ tầng đô thị...

Trao đổi với PV, về lý do đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II và giai đoạn III, đại diện Công ty Nam Thăng Long cho biết, do quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long được phê duyệt cách đây gần 20 năm (từ năm 2004 – PV), nên đến nay nhiều chỉ tiêu bị lỗi thời, không còn phù hợp. Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu bị “vênh” so với Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tỷ lệ 1/2000 được UBND TP Hà Nội phê duyệt năm 2015;…

Theo đại diện Công ty Nam Thăng Long, đối với ô đất trường học IV.K.57 và IV.K.58 xin điều chỉnh tăng mật độ, tầng cao là tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD; phù hợp tính chất và định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tỉ lệ 1/2000.

Nguyên nhân phải tăng mật độ xây dựng, chiều cao tầng của các ô đất trong Đồ án chỉnh cục bộ quy hoạch căn cứ vào chỉ tiêu học sinh được tính toán dựa trên chỉ tiêu dân số trên cơ sở dân số trong Khu đô thị Nam Thăng Long không thay đổi. Mặt khác, hiện nay, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD thì tỷ lệ tối thiểu là 10m2/học sinh. Do đó, chỉ tiêu quy hoạch điều chỉnh tăng diện tích sàn xây dựng để đáp ứng và phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trường học tại Khu đô thị.

“Khu đô thị Nam Thăng Long là một khu đô thị cao cấp với dân cư có thu nhập cao nên nhu cầu giáo dục cũng đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Cụ thể, cơ sở vật chất trong trường học cũng phải được đầu tư và xây dựng tương xứng. Các tiện ích phục vụ hoạt động của học sinh phải được xây dựng trong nhà như: bể bơi bốn mùa, sân tập thể thao, phòng lab, bán trú... Vì vậy cần tăng mật độ xây dựng để đáp ứng yêu cầu. Trường học là công trình công cộng nên việc đầu tư không vì mục tiêu lợi nhuận mà chủ yếu là tạo tiện ích cho dân cư và đáp ứng tiêu chuẩn của một Khu đô thị cao cấp”, đại diện Công ty Nam Thăng Long nói.

Đối với nội dung điều chỉnh sân golf thành công viên mở, chủ đầu tư cũng mong muốn được giữ nguyên quy hoạch xây dựng sân golf. Tuy nhiên, việc đơn vị tư vấn và chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh quy hoạch sân golf thành công viên mở là thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chủ đầu tư sẽ có báo cáo cụ thể để xem xét, quyết định…

Về việc cư dân cho rằng, đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhồi nhét các tòa nhà cao tầng (tăng mật độ, tầng cao, hệ số sử dụng đất, diện tích sàn xây dựng) gây quá tải hạ tầng đô thị, Công ty Nam Thăng Long cho rằng, việc bổ sung các tòa cao tầng trong đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch, quan điểm của chủ đầu tư khi điều chỉnh quy hoạch là không tăng dân số của toàn bộ khu đô thị. Đối với khu cao tầng dịch vụ thương mại thuộc địa giới phường Phú Thượng (ô đất IV.G.51-NO và IV.G.52 – NO) giữ nguyên diện tích ô đất đã được phê duyệt, giảm số lượng 6 khối công trình cao tầng còn 4 khối công trình cao tầng. Giữ nguyên dân số, giảm diện tích xây dựng các công trình cao tầng, cụ thể hóa các công trình vào ô đất của khu biệt thự thấp tầng.

Đối với khu CT07, đại diện chủ đầu tư cho biết, riêng công trình dịch vụ - công cộng, theo quy hoạch 1/500 đã được duyệt năm 2008 “không có” khu chức năng dịch vụ - công cộng. Phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch bổ sung khu dịch vụ - công cộng và 02 bãi xe tĩnh trong trung tâm khu CT07 nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao tiện ích trong khu đô thị…

Xác nhận với PV, ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cho biết, trong thời gian niêm yết công khai hồ sơ đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II và giai đoạn III tại các ô đất thuộc địa bàn, UBND phường nhận được 2 đơn kiến nghị của cư dân Khu P1, P2 và khu Q thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long với nội dung không nhất trí với các phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, không phê duyệt quy hoạch đề xuất điều chỉnh, giữ nguyên quy hoạch cũ đã được phê duyệt.

Sau đó, UBND phường đã tổ chức hội nghị tham vấn cộng đồng dân cư, tổ chức làm việc với Công ty Nam Thăng Long và các hộ dân có đơn kiến nghị. Tại buổi làm việc đại diện chủ đầu tư đã trình bày nội dung, phương án nghiên cứu đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch, tuy nhiên các hộ dân không đồng tình. UBND phường đã lập biên bản làm việc ghi nhận toàn bộ ý kiến của cư dân tại buổi làm việc để làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND quận Bắc Từ Liêm theo quy định.

“Với thẩm quyền và trách nhiệm của phường, phường chỉ tiếp nhận ý kiến của người dân để báo cáo quận. Phường cũng có ý kiến với chủ đầu tư cân nhắc việc triển khai thực hiện điểu chỉnh cục bộ quy hoạch sao cho phù hợp với quy hoạch chung và quy chuẩn, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, tuân thủ các quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBND phường Xuân nói.