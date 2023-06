Không tìm ra nguyên nhân khiến 7 người bị co giật, khó thở, hôn mê trong bữa ăn ở Thanh Hoá

TPO - Liên quan đến sự việc 7 người trong bữa ăn bất ngờ bị co giật, khó thở, ngất lịm xảy ra tại Trang trại Thảo Lý, ở thôn 1, xã Thiệu Vân (TP Thanh Hoá), Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thanh Hoá) vừa có kết luận không xác định được nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng rượu.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, vào chiều 3/6, bà Nguyễn Thị Lý (chủ Trang trại Thảo Lý) có nhận được điện thoại của ông Đ.V.L (đối tác cùng đầu tư trang trại) báo có khách đến dùng bữa tối và đề nghị bà Lý làm một số món sẵn có tại trang trại để tiếp khách. Bữa tối tại Trang trại Thảo Lý có tổng số 15 người cùng ăn (trong đó gia đình bà Lý có 5 người và 10 người khách). Bữa ăn bắt đầu từ lúc 19h30 phút ngày 3/6. Các món được sử dụng gồm: Thịt gà luộc, mực hấp, ốc nhồi hấp me, cá trích rán, cá chép sốt cà chua, canh cá khoai nấu thì là, tai heo luộc ăn kèm với bún tươi và rau sống (xà lách, kinh giới, dưa chuột) và rượu ngâm. Trong đó, mực hấp và canh cá khoai là do khách đem đến. Rượu được sử dụng là loại rượu ngâm có màu nâu thẫm. Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá, 7 bệnh nhân được đưa tới Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện để cấp cứu, điều trị; các bệnh nhân được truyền dịch, lọc máu, thở máy, kháng sinh... Các biểu hiện lâm sàng chủ yếu là đau đầu, chóng mặt, co giật, khó thở và có trường hợp hôn mê. Cả 7 người đều sử dụng rượu ngâm tại bữa ăn. Đến nay, các bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy, niêm phong và bảo quản tất cả mẫu thức ăn và rượu ngâm tại bữa ăn, gửi tới đơn vị kiểm nghiệm để phân tích, xác định nguyên nhân tại Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hoá. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy, mẫu thức ăn và rượu đều đạt chuẩn và kết luận vụ việc trên là vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng rượu không xác định được nguyên nhân. Hoàng Lam