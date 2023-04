Không phải Pisa, đâu là tháp nghiêng nhất thế giới?

icon Lào

Câu trả lời đúng là đáp án C: Tháp nghiêng đền Huma là một trong số những kiến trúc khác thường nhất trên thế giới, tọa lạc tại tỉnh Huma thuộc bang Odisha của Ấn Độ. Tòa tháp gây nên sự thích thú đặc biệt này là “ngôi đền có cấu trúc nghiêng duy nhất của thế giới”. Nó cũng gây nên nhiều tranh cãi bởi vì không có ai biết được rằng liệu cấu trúc này là bị nghiêng do thiết kế hay do tính mặc định. Ngôi đền của đạo Hindu này được xây dựng cho việc thờ cúng vị thần Shiva và một sự thật thú vị về ngôi đền linh thiêng này là trong khi bản thân nó nghiêng sang một bên, thì phần đỉnh của ngôi đền lại vuông góc với mặt đất.