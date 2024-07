Không cần ăn ít vẫn giảm cân

TPO - Giảm cân là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Đó chính là một trong những mối bận tâm hàng đầu của con người thời hiện đại.

Thực tế, hầu hết các chế độ ăn kiêng đều thất bại hoặc hành trình giảm cân không có tác dụng lâu dài. Những người đã theo đuổi các chế độ ăn kiêng thời thượng, nhấm nháp những viên thực phẩm hỗ trợ giảm cân thay vì ăn bữa chính, hay tập thể dục điên cuồng,... đã ngậm ngùi công nhận điều đó.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, TS.BS Trương Hồng Sơn (Viện trưởng Viện Y học ứng dụng VN), bạn có thể giảm cân bằng cách hạn chế carbohydrate chế biến sẵn và tập trung vào các lựa chọn có chứa các chất dinh dưỡng như chất xơ, protein và chất béo lành mạnh. Nói cách khác, bạn không cần phải ăn ít thức ăn hơn, mà chỉ cần ăn thức ăn có chất lượng cao hơn.

Để giảm cân thành công, bạn cần hiểu nguyên nhân béo phì

Khi mọi người đang cố gắng giảm cân, theo trực giác, họ cố gắng ăn ít calo hơn những gì họ đốt cháy. Phương pháp này gây căng thẳng không ít vì người ta luôn phải tính đếm lượng calo vào-ra. Nhưng đáng buồn, tỷ lệ béo phì tiếp tục có xu hướng tăng lên. Lời khuyên giảm cân truyền thống rõ ràng là chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Bác sĩ dinh dưỡng nhấn mạnh rằng mọi người cần tập trung nhiều hơn vào thực phẩm đang ăn thay vì ăn bao nhiêu thực phẩm nếu muốn thấy kết quả mình đang mong đợi. Bạn cần hiểu rằng, con người tăng cân là do ăn quá nhiều thực phẩm khiến một số hormone trong cơ thể bị kích thích hoặc bị ức chế, tất yếu dẫn đến tích tụ quá nhiều chất béo, thay đổi cảm giác đói và quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn.

Chả hạn như, ăn ít chất xơ, ít protein, carbohydrate tinh chế cao (như bột ngô, kẹo và bánh mì trắng) sẽ kích thích phản ứng nội tiết tố dẫn đến tích tụ nhiều chất béo hơn trong cơ thể. Ngoài ra, cảm giác đói gia tăng và sự trao đổi chất chậm hơn có thể được nhìn thấy trong quá trình này.

Ăn đúng loại thực phẩm, cách tốt nhất giúp giảm cân

Thay vì ăn một miếng bánh mì trắng nướng với mứt vào bữa sáng, hãy chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt phủ bơ thái lát hoặc bơ hạt. Và thay vì ăn vặt bằng các loại bánh kẹo tinh chế, hãy chọn một số loại quả mọng tươi.

Thưởng thức các loại thực phẩm như thịt, các loại hạt, các loại đậu, quả mọng, táo, lê và nhiều loại rau có thể giúp bạn duy trì lượng đường trong máu và do đó, giúp bạn kiểm soát cân nặng hợp lý.

Nhiều loại ngũ cốc tinh chế có thể gây ra tăng đột biến lượng đường trong máu khi ăn. Danh sách thực phẩm nên hạn chế bao gồm bánh mì trắng, đường tinh luyện, bánh ngọt, kẹo, nước ngọt, khoai tây chiên, bánh quy giòn làm từ bột tinh chế và bánh rán.

Cách ăn quan trọng hơn thức ăn và chế độ ăn Địa Trung Hải

Có thể bạn chưa biết, thứ tự ăn vô cùng quan trọng. Nên ăn rau đầu tiên, ăn no rau. Kết thúc bằng tinh bột. Ăn rau đầu tiên thì rau ở ngoài bọc toàn bộ cơm ở bên trong, 3 giờ sau mới tiêu hóa hết bát cơm đó. Do đó cơ thể hấp thu dần, no lâu. Nếu ăn cơm đầu tiên thì chỉ 30 phút là cơ thể hấp thu hết bát cơm đó và đường trong máu tăng vọt lên. Đường máu không ổn định, tăng nguy cơ tiểu đường. Đó là chưa kể, càng ăn cơm và đồ ngọt thì càng tăng cảm giác đói, thèm ăn liên tục.

TS.BS Phan Chí Thành (BV Phụ sản Trung ương) đưa ra lời khuyên về chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn được chứng minh trong hàng thế kỷ nay, được rất nhiều y học bằng chứng chứng minh là có hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch, huyết áp, tăng tuổi thọ, vui vẻ hơn trong cuộc sống cũng như sức khỏe sinh sản tốt lên.

Chế độ chuẩn đó như sau: Bữa sáng canh rau thêm mọc, thịt; Hoặc salad hoa quả. 10h ăn một quả táo. Trưa ăn theo thứ tự: Rau-đạm- tinh bột. 4-5h ăn hoa quả. Tối ăn như trưa.

Có thể không ăn một hạt cơm nào nhưng cần ăn ngũ cốc trên nền tảng đa dạng. Đó là khoai, các loại củ… Ăn hạt rất tốt. Không cần phức tạp tìm ăn hạt óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ… cứ ăn ngô, lạc, củ rong, khoai. Người dân Địa Trung Hải nổi tiếng thế giới vì khả năng sáng tạo, khỏe mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực sinh sản.

Khoa học dinh dưỡng khuyên bạn không nên ăn thành bữa to, nên ăn lách cách rải rác các bữa nhỏ trong ngày. Bởi vì cơ thể phải điều tiết rất nhiều còn nếu ăn rải rác cơ thể chỉ cần điều tiết ít, ổn định. Đặc biệt với những người đã rối loạn chuyển hóa tiểu đường rồi thì bắt buộc phải ăn rải rác vì khả năng điều tiết của cơ thể không còn tốt.