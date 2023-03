Khởi tranh giải golf Cúp Đại Đoàn Kết nhân kỷ niệm 1055 Nhà nước Đại Cồ Việt

Giải đấu sẽ quy tụ 128 golfer họ Đinh và những người bạn trên khắp cả nước.

Vào ngày 22/04/2023 sắp tới, tại sân golf Hoàng Gia - Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra giải golf Cúp Đại Đoàn Kết do Câu lạc bộ Golf họ Đinh tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hội Golf Thành phố Hà Nội.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 1055 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt, giải golf Cúp Đại Đoàn Kết mang nhiều ý nghĩa với niềm niềm tự hào dân tộc, tự hào dòng dõi của con cháu họ Đinh. Giải đấu sẽ quy tụ 128 golfer họ Đinh và những người bạn trên khắp cả nước.

Ông Đinh Công Lợi – Chủ tịch Hội đồng giải, Chủ tịch Câu lạc bộ Golf họ Đinh chia sẻ ý nghĩa của giải đấu: “Sự ra đời của Nhà Nước Đại Cồ Việt – Nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên của nước ta có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Nhà nước Đại Cồ Việt đã phát triển mọi mặt: kinh tế, quân sự, văn hoá- nghệ thuật, giáo dục, luật pháp và là nền móng vững chắc để các triều đại phong kiến Việt Nam sau này xây dựng, phát triển đất nước. Những điều này đã thôi thúc Ban tổ chức quyết định tổ chức giải golf Cúp Đại Đoàn Kết để tôn vinh công lao của Đinh Tiên Hoàng đế, tri ân những bậc anh hùng của dân tộc cùng những thành tựu rực rỡ của Nhà Nước Đại Cồ Việt”.

Giải golf Cúp Đại Đoàn Kết có sự góp mặt của các đơn vị bảo trợ, nhà tài trợ với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Trong đó hệ thống giải thưởng bao gồm các giải Best Gross, Giải Nhất – Nhì – Ba của 3 bảng A,B,C, giải Kỹ thuật Nearest to the Pin, Longest Driver và Giải HIO tổng trị giá gần 3 tỷ đồng trên các hố PAR-3 và rất nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Đơn vị tổ chức giải là Câu lạc bộ golf họ Đinh được thành lập vào cuối năm 2021 với hơn 100 thành viên bao gồm nhiều golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư có trình độ cao như Đinh Thanh Vượng, Đinh Song Hài, Đinh Mạnh Công, Đinh Viết Sinh, Đinh Quang Minh... Câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động như: tăng cường, mở rộng giao lưu, hợp tác cùng các Câu lạc bộ golf của các dòng họ và hội viên của Hội Golf thành phố Hà Nội; liên tục tổ chức giải đấu giao lưu, kỷ niệm dành cho các thành viên trong hội.

Giải golf Cúp Đại Đoàn Kết được coi là giải golf có quy mô lớn và ý nghĩa nhất năm 2023 của Câu lạc bộ golf họ Đinh.

Niềm đam mê với bộ môn Golf đã gắn kết các golfer họ Đinh, cùng nhau hoạt động với tôn chỉ tạo nên một sân chơi vui khoẻ, góp phần xây dựng dòng họ Đinh và đất nước ngày càng phồn thịnh.