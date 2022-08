Khởi tố vụ án tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

TP - Ngày 8/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm trong việc thay thế biển quảng bá mang dòng chữ “Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” tại cửa ngõ phía Đông của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình trong phiên họp đầu tiên đã thống nhất lựa chọn một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đưa vào diện chỉ đạo theo dõi. Vụ việc Ban quản lí VQG Phong Nha - Kẻ Bàng không thanh lí sắt vụn sau khi thay mới dòng chữ “Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” là một trong ba vụ việc được đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, năm 2014, Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức thay thế biển quảng bá “Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” từ vốn ngân sách hơn 3 tỷ đồng. Công trình được thi công, nghiệm thu, bàn giao sử dụng từ đầu năm 2015. Tại thời điểm đó, Ban quản lí VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã không thực hiện các thủ tục thu hồi, thanh lí vật liệu cũ theo quy định của Nhà nước. Đồng thời nghiệm thu không đúng thực tế gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Vụ việc được thụ lí theo đơn tố giác tội phạm, tuy nhiên thời gian kéo dài do liên quan đến việc kiểm định chất lượng của vật liệu cũ vì hiện tại không còn. Đây là mấu chốt quan trọng, để xác định chính xác thiệt hại của Nhà nước trong vụ việc này. Hiện Cơ quan CSĐT chỉ mới khởi tố vụ án để phục vụ điều tra mà chưa khởi tố bị can. Trong quá trình điều tra, phát hiện các cá nhân liên quan vi phạm pháp luật sẽ khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.