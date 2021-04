Khởi tố nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

TPO - Do có mối quan hệ quen biết từ trước, các đối tượng đã móc nối với nhau để tổ chức đưa 25 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngày 27/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Út (34 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Kim Huy (54 tuổi, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Như Nhỏ (61 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Do quen biết từ trước nên cuối tháng 3/2021, Út điện thoại nhờ Nhỏ giới thiệu thuê khách sạn cho nhóm khách Trung Quốc ở. Sau đó, Nhỏ điện thoại cho Huy (chủ khách sạn Anh Đào) tại thành phố Long Xuyên sẽ có khách Trung Quốc đến thuê phòng, Huy đồng ý.

Đến ngày 14/4, một đối tượng ở Campuchia điện thoại cho Út biết có 8 người Trung Quốc đến nên Út đã liên hệ với Huy thuê phòng cho những người này nghỉ vào sáng sớm ngày 15/4.

Sáng hôm sau, Út nhờ người thuê taxi chở 8 người nói trên đi về hướng phà Vàm Cống (thuộc phường Mỹ Thạnh) thì bị lực lượng Công an TP Long Xuyên phát hiện và đưa vào khu cách ly.

Qua lời khai của nhóm người Trung Quốc, Công an TP Long Xuyên tiến hành khám xét khẩn cấp khách sạn Anh Đào thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị liên quan.

Đến ngày 17/4, Huy và Út đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Các đối tượng khai nhận, từ cuối tháng 3 đến nay, thông qua giới thiệu của Nhỏ, Út đã 3 lần liên hệ với Huy để thuê phòng cho khoảng 25 khách là người Trung Quốc ở để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.