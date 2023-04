Khởi tố giám đốc lập gần 200 hợp đồng khống để trốn thuế

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố Giám đốc Công ty An Phúc Hưng để điều tra về hành vi lập 195 hợp đồng, chứng từ khống để hạch toán nguyên liệu đầu vào hoạt động sản xuất doanh nghiệp nhằm trốn thuế gần 2 tỷ đồng.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1967, ở huyện Kim Động) – Giám đốc Công ty An Phúc Hưng về tội “Trốn thuế”.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hưng Yên phát hiện Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ An Phúc Hưng (Công ty An Phúc Hưng), địa chỉ ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động có dấu hiệu trốn thuế.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2020-2021, ông Nguyễn Ngọc Hưng là giám đốc Công ty An Phúc Hưng đã thiết lập 195 hợp đồng mua bán và các chứng từ đầu vào khống (không có hoạt động mua bán) với 103 cá nhân ngoài địa bàn tỉnh. Các hợp đồng này có tổng giá trị hàng hóa, nguyên liệu đầu vào hơn 14 tỷ đồng.

Sau đó, bị can sử dụng các hợp đồng mua bán và chứng từ không hợp pháp này để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số tiền nộp ngân sách.

Qua đó, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp gần 2 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.