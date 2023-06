Khởi tố đối tượng ‘chém thuê’ với giá 5 triệu đồng

TPO - Sáng 5/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Tâm (SN 2002, trú tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Chí Tâm khai nhận, được một tài khoản facebook lạ nhắn tin thuê chém bảo vệ Công ty Nam Việt với giá 5 triệu đồng, Tâm đồng ý. Để thực hiện, ngày 1/5/2023, Tâm điều khiển xe mô tô mang theo 1 cây dao dài khoảng 40 cm đến khu vực vùng nuôi của Công ty Nam Việt, thuộc xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, chém Phạm Văn Nam (SN 1975, trú tại huyện Châu Phú) là nhân viên bảo vệ của Công ty nhiều nhát vào người gây thương tích rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Trên đường tẩu thoát, Tâm đã ném bỏ cây dao rồi về nhà ngủ. Nạn nhân Nam được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ngày 3/5, Tâm đã đến Cơ quan Công an đầu thú nhằm hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. An Bình - Tiến Tầm