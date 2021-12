Khởi tố Chủ tịch Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

TPO - Ngày 31/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 cán bộ lãnh và nguyên lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế và Bộ KH&CN vì có sai phạm liên quan đến vụ "thổi giá" kit test của Công ty Việt Á.