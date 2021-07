Khởi tố anh em sinh đôi vụ cướp tiền lương hưu của cụ bà

TPO - Do nghiện ma tuý, thiếu tiền tiêu xài, Đỗ Ngọc Bảo (SN 2001, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) cướp hơn 16 triệu đồng tiền lương hưu của bà cụ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Ngọc Bảo về tội “Cướp giật tài sản” và Đỗ Ngọc Khánh (cùng SN 2001, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Nạn nhân là bà N.H.N (trú tại Tây Hồ, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 9/7, Bảo đứng trú mưa tại trước nhà số 13, ngõ 66/10 phố Võng Thị thì gặp bà N. đang đi bộ, tay cầm túi xách. Thấy vắng người, Bảo giật túi xách của bà N. bên trong có hơn 16 triệu đồng tiền lương hưu, điện thoại và giấy tờ tuỳ thân rồi bỏ chạy.

Chiều 9/7, sau khi về nhà, Khánh (em sinh đôi với Bảo) biết vụ việc nên yêu cầu Bảo chia cho mình số tiền 7 triệu đồng. Còn chiếc điện thoại, Khánh tháo sim, xoá ảnh.

Quá trình điều tra, tối cùng ngày Công an quận Tây Hồ triệu tập Bảo làm việc và ra lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng.

Cơ quan công an xác định, đối tượng chưa có tiền án. Ngọc Bảo là đối tượng nghiện game, ma túy.